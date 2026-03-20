Τρεις εβδομάδες μετρά ήδη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα «αναστείλει» τις επιθέσεις εναντίον ιρανικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, κατόπιν αιτήματος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νετανιάχου απέρριψε επίσης τις κατηγορίες ότι έσυρε τον Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ακούστηκαν εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ και στην ιρανική πρωτεύουσα, Τεχεράνη. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν ανέφεραν επιθέσεις με πυραύλους ή drones. Μια επίθεση με drone σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Κουβέιτ προκάλεσε πυρκαγιά, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ δήλωσε ότι η ικανότητα εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της χώρας θα μειωθεί κατά 17% τα επόμενα πέντε χρόνια, ως αποτέλεσμα της ιρανικής επίθεσης στις εγκαταστάσεις του Ras Laffan, ενώ ο πρωθυπουργός του Κατάρ χαρακτήρισε την επίθεση αυτή ως «πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι η Τεχεράνη θα ενεργούσε με «μηδενική αυτοσυγκράτηση» σε περίπτωση περαιτέρω επιθέσεων κατά των υποδομών της.

Πυρκαγιές σε διυλιστήριο του Κουβέιτ

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διυλιστήριο της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου του Κουβέιτ, εξαιτίας επιδρομής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, όπως μετέδωσε το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

«Το διυλιστήριο Μίνα Αλ-Αχμάντι, που ανήκει στην Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου του Κουβέιτ (KNPC), έγινε νωρίς σήμερα το πρωί στόχος εχθρικών επιθέσεων με drones, οι οποίες προκάλεσαν πυρκαγιές σε κάποιες από τις μονάδες του», σύμφωνα με το πρακτορείο, έπειτα από μια επίθεση την προγηγουμένη σ’ αυτή την υποδομή που είχε και πάλι προκαλέσει πυρκαγιά.

Σε αντίποινα για την κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές χωρών του Κόλπου. Η σημερινή επίθεση στο διυλιστήριο Μίνα Αλ-Αχμάντι δεν προκάλεσε θύματα, όμως επέφερε το κλείσιμο μονάδων της εγκατάστασης, ενώ οι πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν την πυρκαγιά, σύμφωνα με το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων.

Στις άλλες χώρες του Κόλπου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι απαντούν σε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ το Μπαχρέιν πως έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά σε αποθήκη που προκληθηκε από θραύσματα που προέρχονταν από μια «ιρανική επίθεση».

Στη Σαουδική Αραβία, ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας δήλωσε πως, μέσα σε διάστημα δύο ωρών, περισσότερα από μια δωδεκαριά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα «αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν» στο ανατολικό τμήμα της χώρας και ένα άλλο στο βόρειο.

Χθες, Πέμπτη, το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του εναντίον ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο, με drones να πλήττουν διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία κι άλλα δύο στο Κουβέιτ, την επομένη πλήγματος που προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στο Κατάρ, σε αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα στο ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, το οποίο μοιράζονται η Τεχεράνη και η Ντόχα.

Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Εκρήξεις ακούστηκαν στους αιθέρες της Ιερουσαλήμ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ για νέες ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού στην πόλη, όπως μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο τις τελευταίες ώρες για τρεις ομοβροντίες πυραύλων, με τις πιο πρόσφατες λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ακόμη μία περίπου 10 λεπτά πριν από τις 03:00.

Το Magen David Adom («Κόκκινο Άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) δεν έκανε λόγο για θύματα. Η ισραηλινή αστυνομία αναφέρθηκε σε ζημιές σε διάφορες τοποθεσίες.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, θραύσμα έπεσε στην πόλη Χάιφα και σε εκπαιδευτικό ίδρυμα σε προάστιό της. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Οι νέες ομοβροντίες εκτοξεύτηκαν μερικές ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαβεβαιώνοντας πως το Ιράν «αποδεκατίζεται» και «δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους».

Νέοι βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι άρχισε να διεξάγει νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «υποδομών» των Αρχών του Ιράν στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν νέο κύμα πληγμάτων βάζοντας στο στόχαστρο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», σύμφωνα με ανακοινωθέν τους που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram.