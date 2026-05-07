Η γεωπολιτική σκακιέρα στη Μέση Ανατολή θυμίζει πλέον ταινία του James Bond ή, για την ακρίβεια, παρωδία του Austin Powers, καθώς την ενημέρωση του υπουργού πολέμου Πιτ Χέγκσεθ απασχόλησαν ειδήσεις για «δελφίνια καμικάζι» στο Ιράν, ενώ δεν έλειψε και το τρολάρισμα του Στρατηγού Κέιν για «καρχαρίες με ακτίνες λέιζερ» και «μεταλλαγμένα λαβράκια».



Σε μια ενημέρωση που ξεκίνησε με σοβαρότητα για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ερώτηση που έκανε ακόμα και τους στρατηγούς να απορούν: Διαθέτει όντως η Τεχεράνη «δελφίνια καμικάζι» εκπαιδευμένα για επιθέσεις αυτοκτονίας κατά του αμερικανικού στόλου;



Η αναφορά της Wall Street Journal για τις απεγνωσμένες προσπάθειες του Ιράν να σπάσει το μπλόκο Τραμπ προκάλεσε ντελίριο στα διεθνή Μέσα, ανασύροντας παλιά ρεπορτάζ του BBC από το 2000. Ο Στρατηγός Νταν Κέιν, φανερά έκπληκτος, δεν έχασε την ευκαιρία για τρολάρισμα, διερωτώμενος αν μιλάμε για «καρχαρίες με ακτίνες λέιζερ», θυμίζοντας τον θρυλικό Dr. Evil που τελικά συμβιβάστηκε με «μεταλλαγμένα λαβράκια».



Το κλίμα στο Πεντάγωνο έγινε σουρεαλιστικό, με τον Χέγκσεθ να τηρεί την επίσημη γραμμή της ασάφειας για τις ΗΠΑ, αλλά να ξεκαθαρίζει με νόημα: «Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω αν εμείς έχουμε τέτοια δελφίνια, αλλά μπορώ να εγγυηθώ ότι το Ιράν σίγουρα δεν έχει».



Φαίνεται πως στον σύγχρονο πόλεμο, η πραγματικότητα συχνά ξεπερνά τη φαντασία του Χόλιγουντ, αφήνοντας τους αναλυτές να αναρωτιούνται αν η επόμενη απειλή θα έρθει από τον βυθό ή από κάποιο σενάριο επιστημονικής φαντασίας των ’90s, σύμφωνα με τον Independent.



