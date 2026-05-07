Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έξω από εστιατόριο στην πόλη Λιντς της Αυστρίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας την Πέμπτη, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι εντοπίστηκε και ανακτήθηκε το όπλο με το οποίο διαπράχθηκαν οι θανάσιμοι πυροβολισμοί.

Όπως αναφέρει το Reuters ο εκπρόσωπος της αστυνομίας αρνήθηκε να προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού ή την ταυτότητα των θυμάτων και του δράστη.

Την ίδια ώρα, η ταμπλόιντ εφημερίδα «Κρόνεν Τσάιτουνγκ» μετέδωσε ότι πρόκειται για αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε δύο γυναίκες και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του.