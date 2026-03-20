Τις έρευνες της με στόχο να πάρει απαντήσεις για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά συνεχίζει η ΕΛ.ΑΣ. Χτες, Πέμπτη πραγματοποιήθηκε μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη. «Εμπλέκονται και άλλα στελέχη της ΠΑΕ Άρης» καταγγέλλει ο δικηγόρος της οικογένειάς του θύματος και κάνει λόγο για «ξεκάθαρη δολοφονία σχετιζόμενη με την οπαδική βία».

Κατόπιν εντολής του ανακριτή, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας εισέβαλαν στο σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών του Άρη, Super 3, στο πλαίσιο της έρευνας για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Η επιχείρηση διεξήχθη με την παρουσία εισαγγελικών λειτουργών.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν δυνάμεις της ΟΠΚΕ, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, ενώ διενεργήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι στον χώρο του συνδέσμου.

Παράλληλα, προσήχθη ένας 30χρονος, ο οποίος ήταν ένα από τα ηγετικά στελέχη των συνδέσμων. Δεν προέκυψε όμως κάτι σε βάρος του και αφέθηκε ελεύθερος. Το συγκεκριμένο άτομο φέρεται να ήταν από τους πρώτους που τηλεφώνησε ο 23χρονος μετά τη δολοφονία.

Κακουργηματική δίωξη αντιμετωπίζει ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη

Ο 19χρονος φίλος του 20χρονου δεν απολογήθηκε ούτε χθες, καθώς η πλευρά του 23χρονου ζήτησε να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε κακούργημα. Το αίτημα έγινε δεκτό, έτσι αφέθηκε ελεύθερος και θα απολογηθεί αύριο, πλέον κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Η πλευρά του θύματος τονίζει πως η δολοφονία έγινε την 1η του μήνα, την 3η έγινε μια γενική συνέλευση, ενώ η έφοδος της αστυνομίας στον Super 3 έγινε 7 ημέρες μετά. Η οικογένεια υποστηρίζει πως χάθηκε πολύτιμος χρόνος.

«Η συγκεκριμένη έρευνα έχει γίνει με εντολή του ανακριτή. Είναι μια διαδικασία που έχει γίνει με παραγγελία του ανακριτή, όπως και κατ’ οίκον έρευνα πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια σε κάποιον προσαγόμενο στην Ελληνική Αστυνομία. Έχουν γίνει όμως κάποιες άλλες ενέργειες τις πρώτες ημέρες και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Δεν σημαίνει ότι όλες οι υποθέσεις που έχουν κάποιο οπαδικό υπόβαθρο, είναι ίδιες μεταξύ τους. Άλλες πληροφορίες υπάρχουν σε κάθε υπόθεση από την πρώτη στιγμή, άλλες υπήρχαν εδώ», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου σε δηλώσεις της στο Mega.

«Από την πρώτη στιγμή λέμε ότι εδώ έχουμε μία δολοφονία η οποία έχει σχέση με οπαδική βία»

Στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που δολοφονήθηκε, Νίκος Αλεξανδρής επισημαίνοντας: «Ο νεκρός είναι πάντα ο ίδιος, δεν έχει χρώμα. Όμως θα πρέπει οι συγγενείς των νεκρών να θεωρούν ότι υπάρχει ισονομία. Δυστυχώς, από την πρώτη στιγμή λέμε ότι εδώ έχουμε μία δολοφονία η οποία έχει σχέση με οπαδική βία. Ακόμα και αυτή τη στιγμή, η κυρία Δημογλίδου λέει για υπόβαθρο. Δεν υπάρχει υπόβαθρο, υπάρχει οπαδική βία».

«Όταν αλήθεια κάνουμε έρευνα 8 μέρες μετά, τι περιμένουμε να βρούμε; Λουλουδάκια θα βρούμε και εικονίτσες αγίων. Έχουμε δύο γονείς οι οποίοι δεν έχουν βγει έξω όλες αυτές τις μέρες. Να θυμηθούμε τι έχει γίνει στις προηγούμενες περιπτώσεις. Εδώ δεν έχουμε κατάρες. Εδώ δεν έχουμε προσβολές» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξανδρή, «τα στοιχεία που έχουν έρθει στην κατοχή μας από τις πρώτες μέρες και φοβούμαι πως θα αποδειχθεί ότι τα είχε η αστυνομία στη διάθεσή της, δείχνουν ότι είναι ξεκάθαρη δολοφονία η οποία έχει να κάνει με οπαδική βία. Νομίζω ότι τα μηνύματα τα είχε η αστυνομία από την πρώτη στιγμή. Σε αντίστοιχες δολοφονίες – γιατί οι δολοφονίες είναι ίδιες παντού – σε αντίστοιχες δολοφονίες θυμίζω ότι είχαν ανέβει κλιμάκια της ΕΥΠ σε κάποιες ώρες πάνω στη Θεσσαλονίκη. Εδώ περιμένουμε».

«Υπήρχε προσαγωγή ενός ατόμου, επειδή ακριβώς υπήρχε εντολή από την ανακριτική αρχή να πραγματοποιηθεί κατ’ οίκον έρευνα, δεν προέκυψε κάτι και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω, είναι ότι έχει απασχολήσει σίγουρα την Ελληνική Αστυνομία στο παρελθόν με διάφορα περιστατικά ο άνθρωπος που προσήχθη. Δεν κατηγορείται για κάτι, το ξεκαθαρίζω, εδώ είχαμε μία παραγγελία από την ανακρίτρια για κατ’ οίκον έρευνα, ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα της κατ’ οίκον έρευνας το οποίο ήταν αρνητικό η ανακρίτρια και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος», συμπλήρωσε από την πλευρά της η κα Δημογλίδου.

Ο δικηγόρος κ. Αλεξανδρής υπογράμμισε επίσης: «Τι περιμέναμε να βρούμε στην κατ’ οίκον έρευνα μετά από 8 μέρες; Έχουμε να κάνουμε με δολοφονία και έχουμε να κάνουμε με δυο γονείς που θρηνούν. Μετά από 8 μέρες δεν θα βρεθεί τίποτα ποτέ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που προσήχθη, φαίνεται να έχει “απολυθεί” από την ομάδα δύο μέρες μετά τη δολοφονία. Ήταν “μεγάλο” στέλεχος της ομάδας. Νομίζω ότι έχει πλέον καταστεί σαφές ότι είναι ο άνθρωπος με τον οποίον μίλησε ο δράστης για να οργανώσει το σχέδιο διαφυγής του. Ο 23χρονος μίλησε μαζί του λεπτά μετά τη δολοφονία. Τη Δευτέρα θα δώσουμε όλα τα στοιχεία στην κυρία ανακρίτρια».

Το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 20χρονος

«Δεν συζητάμε λεπτομέρειες, γιατί πολύ απλά, το είπε ο κύριος Αλεξανδρής, είναι αντικείμενο της ανάκρισης. Δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε στοιχεία από τη στιγμή που δεν έχουμε άσκηση ποινικής δίωξης για κάποιους ανθρώπους ακόμη. Δεν σημαίνει ότι σταματάει η έρευνα εδώ. Και σέβομαι απόλυτα την οικογένεια του νεκρού. Δεν μπορούμε να δώσουμε λεπτομέρειες. Τα μηνύματα είναι ένα στοιχείο που δεν υπάρχει στην προανακριτική δικογραφία. Γι’ αυτό σας λέω ότι κάποια πράγματα που συζητάμε αυτή τη στιγμή, είναι αποτέλεσμα της ανάκρισης, είναι στοιχεία», τόνισε η κ. Δημογλίδου.

«Έχω την εντύπωση ότι τις επόμενες μέρες και δη την επόμενη εβδομάδα, οι αποκαλύψεις που θα προκύψουν θα μας αφήσουν λίγο με το στόμα ανοιχτό. Εμπλέκονται, τουλάχιστον κατά τις πληροφορίες που έρχονται σωρηδόν σε εμάς, εμπλέκονται μεγάλοι παράγοντες της ζωής της Θεσσαλονίκης σε αυτή τη δολοφονία. Πριν, κατά και μετά το φονικό. Δεν αναφέρομαι στα παιδιά που χάθηκαν, δεν αναφέρομαι στο παιδί που χάθηκε, δεν αναφέρομαι στα παιδιά τα οποία παραδόξως βρίσκονται κατηγορούμενα σε βαθμό κακουργήματος. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι στη δολοφονία εμπλέκονται και άλλοι άνθρωποι της ΠΑΕ Άρης» διαμήνυσε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

«Εκείνο όμως που λυπεί την οικογένεια είναι ότι στην αρχή βεβηλώθηκε η μνήμη του νεκρού. Συκοφαντήθηκε αυτό το παιδί με διάφορες ιστορίες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό ακριβώς είναι και το παράπονο της οικογενείας. Ότι προσπαθήθηκε, όχι από την κυρία Δημογλίδου, όχι ενδεχομένως από την Ελληνική Αστυνομία, να στραφούν οι έρευνες προς άλλη κατεύθυνση, μιλούσαν για περιστατικά αυτόκλητων τιμωρών, φαντάζομαι θα συμφωνήσει η κυρία Δημογλίδου ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι σαφές ότι έγινε. Υπήρξε μία προσπάθεια συγκάλυψης και μία προσπάθεια να φύγουν οι ευθύνες από συγκεκριμένους ανθρώπους και από τη συγκεκριμένη ομάδα», ανέφερε κλείνοντας ο κ. Αλεξανδρής.