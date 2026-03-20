Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε μαζί με την ανήλικη κόρη του σε νέες φωτογραφίες που δημοσιοποίησε την Παρασκευή το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και αναλύσεις σχετικά με τον πιθανό ρόλο της στο μέλλον της χώρας.

Στις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η έφηβη κόρη του, γνωστή ως Τζου Αε και εκτιμάται ότι είναι περίπου 13 ετών, φαίνεται να οδηγεί ένα στρατιωτικό άρμα μάχης, ενώ ο πατέρας της κάθεται πίσω της. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αυξανόμενη δημόσια παρουσία της μπορεί να συνδέεται με προετοιμασία για μελλοντική διαδοχή στην ηγεσία της χώρας.

Στις πιο πρόσφατες φωτογραφίες, η Τζου Αε απεικονίζεται να κοιτά έξω από την καταπακτή του οδηγού με έντονη συγκέντρωση, ενώ τα μαλλιά της ανεμίζουν. Πίσω της, ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίζεται χαμογελαστός, ακουμπώντας στον πύργο του άρματος, ενώ τρεις ένστολοι στρατιωτικοί κάθονται στο κύτος του οχήματος.

Η παρουσία της σε στρατιωτικές δραστηριότητες δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, είχε εμφανιστεί σε πεδίο βολής να στοχεύει με τουφέκι, ενώ σε άλλη περίσταση είχε φωτογραφηθεί να πυροβολεί με πιστόλι. Παρά τη συχνή της εμφάνιση στα κρατικά μέσα, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τη Βόρεια Κορέα σχετικά με το όνομα ή την ηλικία της.

Την Πέμπτη, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε άσκηση με νέο τύπο άρματος μάχης, το οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα του KCNA, επέδειξε ανώτερες επιθετικές και αμυντικές δυνατότητες απέναντι σε drones και αντιαρματικούς πυραύλους. Η δοκιμή αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας.

Τα τελευταία χρόνια, ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό των συμβατικών οπλικών συστημάτων της Βόρειας Κορέας, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών πυραύλων, παράλληλα με την ανάπτυξη ενός στρατηγικού οπλοστασίου που περιλαμβάνει βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και πυρηνικά όπλα.