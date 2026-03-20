Ημέρα πανελλαδικής κινητοποίησης των συνταξιούχων είναι η σημερινή (Παρασκευή 20 Μαρτίου) με τις οργανώσεις των συνταξιούχων να καλούν συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος και ακολούθως πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Οι συνταξιούχοι που θα βγουν σήμερα στους δρόμους διεκδικούν μεταξύ άλλων, αυξήσεις στις συντάξεις, καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, δημόσιους οίκους ευγηρίας, προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.

Πρόκειται για πανελλαδική κινητοποίηση που καλούν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις ΙΚΑ-ΟΑΕΕ-Δημοσίου-ΠΟΣΕ ΟΔΕΕ-ΕΛΤΑ-ΟΣΕ-ΝΑΤ.

