Σοβαρό περιστατικό αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή στο διεθνές αεροδρόμιο του Νιούαρκ, όταν αεροσκάφος της Alaska Airlines παραλίγο να συγκρουστεί με φορτηγό αεροπλάνο της FedEx κατά τη διάρκεια αποτυχημένης προσγείωσης το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με δεδομένα ραντάρ που ήρθαν στο φως.

Η πτήση 294 της Alaska Airlines έλαβε εντολή να πραγματοποιήσει επανακύκλωση (go-around), τη στιγμή που η πτήση 721 της FedEx είχε λάβει άδεια να προσεγγίσει για προσγείωση σε διασταυρούμενο διάδρομο, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Τα στοιχεία από την πλατφόρμα FlightRadar24 δείχνουν ότι το επιβατικό αεροσκάφος πέρασε σε απόσταση μόλις 91 μέτρων από το φορτηγό, απόσταση που αντιστοιχεί περίπου στο μήκος ενός μέσου γηπέδου αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με ηχητικό υλικό που καταγράφηκε από το ίδιο σύστημα, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έδωσαν εντολή στο αεροσκάφος της Alaska Airlines να αλλάξει πορεία λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν την προσγείωση. Το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με τη χρήση δύο διασταυρούμενων διαδρόμων, γεγονός που αυξάνει τη δυσκολία στον συγχρονισμό των κινήσεων.

Ο Μάικλ ΜακΚόρμικ, πρώην αντιπρόεδρος της FAA, μιλώντας στο ABC 7 Νέα Υόρκη, επεσήμανε ότι το συμβάν οφείλεται σε καθυστέρηση στην απόφαση του πύργου ελέγχου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι πρόκληση για έναν ελεγκτή πύργου να πετύχει τον τέλειο συγχρονισμό, δεν λειτουργεί πάντα και αυτό συνέβη σε αυτή την περίπτωση, οπότε ο ελεγκτής περίμενε και δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, πολύ αργά και χρειάστηκε να δώσουν εντολή στο αεροσκάφος να κάνει επανακύκλωση».

Η FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) διεξάγουν ήδη έρευνα για το περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως οριακή αποφυγή σύγκρουσης. Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στο αμερικανικό σύστημα αερομεταφορών, λόγω της συνεχιζόμενης μερικής αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης (shutdown), που έχει προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις προσωπικού σε μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, ενώ οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) παραμένουν απλήρωτοι.

Οικονομολόγοι του Λευκού Οίκου εκτιμούν ότι το shutdown έχει ήδη προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την nypost. Την περασμένη εβδομάδα, οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας μπλόκαραν για τέταρτη φορά μέσα σε έναν μήνα νομοσχέδιο που θα αποκαθιστούσε τη χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

Ο διευθύνων σύμβουλος της Delta Air Lines, Εντ Μπάστιαν, άσκησε δριμεία κριτική στο Κογκρέσο για τη συνεχιζόμενη κατάσταση, χαρακτηρίζοντας «αδικαιολόγητη» την αδυναμία των πολιτικών να επιλύσουν το ζήτημα της χρηματοδότησης. «Είμαστε εξοργισμένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η μερική αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης συμπλήρωσε την 33η ημέρα την Πέμπτη, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια και τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών, όπως τα αεροδρόμια.