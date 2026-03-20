Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι Αρχές καθώς άγνωστοι έριξαν στο δάσος της Δαδιάς δηλητηριασμένα δολώματα με αποτέλεσμα μαυρόγυπες να πεθάνουν και να υπάρχει κίνδυνος και για άλλα προστατευόμενα είδη.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 20/3 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η περίπτωση των 11 μαυρόγυπων που δηλητηριάστηκαν, από τους οποίους οι οκτώ πέθαναν, ενώ οι υπόλοιποι τρεις σώθηκαν χάρη στην άμεση παροχή πρώτων βοηθειών.

Η πράξη αυτή συνιστά κακούργημα καθώς το δάσος της Δαδιάς είναι προστατευόμενο ως περιοχή Natura από το ελληνικό κράτος και σε αυτό ζουν πολλά άγρια είδη ζώων.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής τις τελευταίες μέρες έχουν εντοπιστεί δηλητηριασμένες φόλες σε μία τεράστια έκταση του δάσους, από την καρδιά του δάσους μέχρι και το δυτικό όριό του. Έτσι έχει σημάνει συναγερμός στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο έχει διατάξει έναν συντονισμό κινήσεων, με πρώτο βέβαια όργανο τον ΟΦΥΠΕΚΑ που δρα στην περιοχή και προστατεύει το δάσος, ενημερώνοντας κιόλας και για τα άγρια ζώα που ζουν μέσα σε αυτό.

Παράλληλα ενεργοποιήθηκαν μονάδες του ΟΦΥΠΕΚΑ και από τη Θεσσαλονίκη και από τη Ροδόπη, με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, τα οποία κάνουν έρευνα στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν αυτές τις δηλητηριασμένες φόλες.

Εικάζεται ότι τα εν λόγω δολώματα έχουν βάλει είτε κτηνοτρόφοι είτε κυνηγοί, καθώς είναι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου ενώ όλα ξεκίνησαν την προηγούμενη Πέμπτη 12/3 όταν εντοπίστηκαν δύο μαυρόγυπες.

Σχετικά με το «κίνητρο» του να ρίξει φόλα ένας κυνηγός εξετάζονται δύο εκδοχές: Οι κτηνοτρόφοι φοβούνται τους λύκους, φοβούνται ότι απειλούνται τα κοπάδια τους. Από την άλλη, οι κυνηγοί θεωρούν ότι οι αλεπούδες είναι ανταγωνιστικές προς αυτούς, κυνηγάνε τους λαγούς που κυνηγούν και οι ίδιοι και θεωρούν ότι δεν έχουν θηράματα. Ωστόσο, πρόκειται για σενάρια τα οποία δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ στην περιοχή βρίσκεται το ελληνικό FBI, όπου εξετάζει όλες τις εκδοχές.