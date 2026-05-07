Οι «ανταρόλυκοι» που επανήλθαν από την εξαφάνιση είναι πλέον έτοιμοι να αναπαραχθούν, όπως αποκάλυψε η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το πρωτοποριακό εγχείρημα. Η Colossal Biosciences

είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι κατάφερε να «επαναφέρει» το είδος, περίπου 12.000 χρόνια μετά την εξαφάνισή του από τη Γη, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον γύρω από το φιλόδοξο επιστημονικό σχέδιο.

Η πρώτη γέννα περιλάμβανε δύο αρσενικά κουτάβια, τον Ρωμύλο και τον Ρέμο, ενώ έξι μήνες αργότερα προστέθηκε και ένα θηλυκό, η Καλίσι. Οι κορυφαίοι θηρευτές, που έγιναν ιδιαίτερα γνωστοί μέσα από τη σειρά Game of Thrones, παραμένουν υγιείς και συνεχίζουν να αναπτύσσονται υπό τη στενή παρακολούθηση των φροντιστών τους σε προστατευόμενο καταφύγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα ζώα έχουν ήδη φτάσει σε αρκετά σημαντικά ορόσημα, ανάμεσά τους και η ικανότητα να διαμελίζουν ολόκληρο κουφάρι ελαφιού. Πλέον, σύμφωνα με την εταιρεία, έχει επιτευχθεί ακόμη ένα καθοριστικό βήμα, καθώς οι λύκοι έχουν φτάσει σε ηλικία αναπαραγωγής. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει περισσότερα κουτάβια μέσα στη χρονιά, με στόχο να διευρύνει τη γενετική δεξαμενή της ομάδας και να επιτρέψει στα ζώα να αναπτύξουν φυσικά τη δική τους αγέλη.

Ο Ματ Τζέιμς, επικεφαλής ζωικών προγραμμάτων της εταιρείας, δήλωσε στην Telegraph ότι «το σχέδιο είναι να δημιουργηθεί ένας πληθυσμός ανταρόλυκων που θα μπορούν να αναπαράγονται μεταξύ τους και τελικά να αναπαράγονται φυσικά, ώστε να δημιουργηθεί ένας βιώσιμος πληθυσμός του πρώτου είδους που επανήλθε από την εξαφάνιση». Όπως εξήγησε, αρχικά η αύξηση του πληθυσμού θα γίνει μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και στη συνέχεια θα βασιστεί αποκλειστικά στη φυσική αναπαραγωγή.

Για τη δημιουργία των ανταρόλυκων, η Colossal Biosciences ξεκίνησε ανακατασκευάζοντας το γονιδίωμα του είδους από DNA που εντοπίστηκε σε αρχαία θραύσματα οστών. Με βάση αυτό το γονιδίωμα, οι επιστήμονες προχώρησαν σε γενετική τροποποίηση εμβρύων γκρίζων λύκων, ώστε να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον εξαφανισμένο ανταρόλυκο. Η διαδικασία περιλάμβανε την εισαγωγή χαρακτηριστικών όπως λευκό τρίχωμα, μεγαλύτερα δόντια, πιο μυώδη σωματική διάπλαση και ένα ιδιαίτερο ουρλιαχτό.

Στη συνέχεια, τα υβριδικά έμβρυα εμφυτεύθηκαν σε σκύλες–παρένθετες μητέρες, οι οποίες γέννησαν με καισαρική τομή προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος επιπλοκών. Ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της εταιρείας, Μπεν Λαμ, ανέφερε ότι «οι ανταρόλυκοι τα πάνε εξαιρετικά», προσθέτοντας πως τα τρία ζώα ζουν σε ένα ασφαλές οικολογικό καταφύγιο 2.000 στρεμμάτων που επιτρέπει στην εταιρεία να τα παρακολουθεί και να τα διαχειρίζεται, προσφέροντάς τους παράλληλα ένα ημι-άγριο περιβάλλον όπου μπορούν να ευδοκιμήσουν.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η εταιρεία ελπίζει να αποκτήσει περισσότερα κουτάβια μέχρι το τέλος της χρονιάς. Οι λύκοι φυλάσσονται σε άγνωστη τοποθεσία και τρέφονται με βοδινό, ελάφι, κρέας αλόγου και ειδικά σχεδιασμένη ξηρά τροφή για ζώα. Ο Ματ Τζέιμς επανέλαβε ότι η αγέλη βρίσκεται πλέον σε ηλικία αναπαραγωγής, ωστόσο η αρχική ανάπτυξή της θα γίνει μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν νέα γενετικά διαφοροποιημένα άτομα για την ενίσχυση της ποικιλομορφίας.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει ακόμη δύο έως τέσσερις ανταρόλυκους τα επόμενα χρόνια. Οι μελλοντικοί λύκοι θα προέρχονται από διαφορετικούς κυτταρικούς πληθυσμούς, έτσι ώστε η αγέλη να αποκτήσει μεγαλύτερη γενετική ποικιλομορφία. Σύμφωνα με την εταιρεία, όταν η αγέλη περιλαμβάνει πολλούς ανταρόλυκους διαφορετικών ηλικιών, θα αρχίσουν να εμφανίζονται φυσικές δυναμικές και ιεραρχίες μέσα στην ομάδα.

Ωστόσο, ειδικοί έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι μια μεγάλη αγέλη αρπακτικών της εποχής των παγετώνων θα μπορούσε να αποδειχθεί επικίνδυνη. Ο παλαιοντολόγος Νικ Ρόουλενς από το πανεπιστήμιο του Οτάγκο είχε δηλώσει παλαιότερα στη Daily Mail ότι, εάν αυτά τα ζώα απελευθερωθούν στη φύση σε επαρκείς αριθμούς ώστε να δημιουργήσουν αυτοσυντηρούμενο πληθυσμό, θα μπορούσαν να κυνηγούν θηράματα μεγαλύτερα από εκείνα που κυνηγούν οι γκρίζοι λύκοι. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι θα μπορούσαν να αυξηθούν οι συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων και λύκων, την ώρα που οι πληθυσμοί λύκων στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη ανακάμπτουν.

Ορισμένοι επικριτές έχουν επίσης επισημάνει ότι τα ζώα που δημιούργησαν οι επιστήμονες δεν είναι πραγματικοί «ανταρόλυκοι», αλλά γενετικά τροποποιημένοι γκρίζοι λύκοι. Παράλληλα, οικολόγοι αμφισβητούν κατά πόσο ένα είδος μπορεί να επανενταχθεί με ασφάλεια σε ένα οικοσύστημα που έχει αλλάξει τόσο δραστικά κατά τη διάρκεια της απουσίας του.

Μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι σχεδιάζει να επαναφέρει και το γιγάντιο πτηνό μόα, ειδικοί προειδοποίησαν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε απρόβλεπτες συνέπειες. Ο καθηγητής οικολογίας Στιούαρτ Πιμ από το πανεπιστήμιο Ντιουκ, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, είχε δηλώσει στο Associated Press ότι «είναι εξαιρετικά απίθανο να μπορέσουν να επαναφέρουν πραγματικά ένα είδος στη φύση με ουσιαστικό τρόπο, αφότου αυτό έχει εξαφανιστεί από εκεί».