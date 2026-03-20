Μια 28χρονη γυναίκα από τη Σκωτία καταγγέλλει ότι πληρώνει υπέρογκα ποσά για να μπορεί να ταξιδεύει με σχετική άνεση, εξαιτίας της σωματοδομής της, κάνοντας λόγο για έναν άτυπο… «φόρο στήθους» που της επιβάλλει, όπως λέει, η ίδια η πραγματικότητα των αεροπορικών ταξιδιών.

Η Σάμερ Ρόμπερτ, μοντέλο στο OnlyFans που πάσχει από μακρομαστία, μια σπάνια πάθηση που προκαλεί υπερβολική ανάπτυξη στήθους, εξηγεί ότι έχει αναγκαστεί να ξοδέψει πάνω από 50.000 δολάρια σε αναβαθμίσεις εισιτηρίων, καθώς η οικονομική θέση δεν της επιτρέπει ούτε βασική άνεση. «Υπάρχει ένα πραγματικό σωματικό και οικονομικό κόστος στο να ζεις σε έναν κόσμο που μοιάζει να έχει σχεδιαστεί για ένα συγκεκριμένο “μέγεθος“», σημειώνει.

Όπως περιγράφει, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη χώρου, ειδικά σε πολύωρες πτήσεις. «Πάντα καταλήγω να μου αγγίζει το στήθος ο άνθρωπος που κάθεται δίπλα μου και αυτό φέρνει και τους δύο σε πολύ άβολη θέση», λέει, τονίζοντας ότι η κατάσταση δεν είναι μόνο άβολη, αλλά και εξαντλητική.

Η ίδια αναφέρει πως πρόσφατα πλήρωσε περίπου 14.600 δολάρια για μια πτήση απλής μετάβασης από το Λος Άντζελες στη Μελβούρνη, επιλέγοντας business class για να μπορέσει να αντέξει το ταξίδι των 16 ωρών. «Στην economy δεν μπορώ να λειτουργήσω. Ούτε καν το τραπεζάκι δεν κατεβαίνει σωστά για να φάω», εξηγεί, χαρακτηρίζοντας τις επιπλέον χρεώσεις ως «καθαρή εκμετάλλευση».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το βάρος στο στήθος της προκαλεί έντονη σωματική καταπόνηση, ειδικά σε συνθήκες συνωστισμού μέσα στην καμπίνα. «Ζεσταίνομαι υπερβολικά και η πίεση γίνεται αφόρητη», λέει, ενώ αποκάλυψε ότι πριν από λίγες εβδομάδες υπέστη εγκαύματα όταν της έπεσε καυτό ρόφημα, καθώς δεν μπορούσε να κινηθεί άνετα στον περιορισμένο χώρο.

Πέρα από το πρακτικό κομμάτι, η ίδια καταγγέλλει και κοινωνικές δυσκολίες, σημειώνοντας ότι συχνά γίνεται αντικείμενο αδιάκριτων σχολίων ή συμπεριφορών ακόμη και σε αεροδρόμια. «Θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι όλα τόσο “glamorous”. Αγαπώ το σώμα μου, αλλά υπάρχουν και σοβαρά μειονεκτήματα», υπογραμμίζει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η περίπτωση της Ρόμπερτ ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το κατά πόσο τα ταξιδιωτικά πρότυπα, και ειδικά οι αεροπορικές θέσεις, ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των επιβατών, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταγγέλλουν ότι καλούνται να πληρώσουν επιπλέον για κάτι τόσο βασικό όσο η άνεση και η αξιοπρεπής μετακίνηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.