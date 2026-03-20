Σκοτώθηκε από ισραηλινά πλήγματα, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, όπως αναφέρουν ιρανικά Μέσα. Ο Ναϊνί σκοτώθηκε σε πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο Ναϊνί, ο οποίος υπηρετούσε ως εκπρόσωπος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, είχε αναλάβει τον ρόλο αυτό το 2024 και ήταν επίσης καθηγητής κοινωνικών επιστημών.

Πρόκειται για ακόμη έναν υψηλόβαθμο, μεταξύ των ανώτατων στελεχών του ιρανικού καθεστώτος που χάνει τη ζωή του, εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης που έχει ξεσπάσει μετά από αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Ο θάνατός του είναι το τελευταίο χτύπημα σε μια «μαύρη εβδομάδα», αφού μέσα στην εβδομάδα αυτή επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Αλί Λαριτζανί (Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας) και του Γκουλάμ Ρεζά Σολεϊμανί (αρχηγού της πολιτοφυλακής Μπασίτζ).

Οι Φρουροί της Επανάστασης, απαντώντας σε αναφορές για πιθανές χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν δήλωσαν ειρωνικά: «Περιμένουμε τους Αμερικανούς πεζοναύτες και είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε με τις εκπλήξεις μας».