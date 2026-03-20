«Η παραγωγή πυραύλων συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του πολέμου, δεν υπάρχει έλλειψη αποθεμάτων», τόνισαν οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης, λίγες ώρες αφότου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαβεβαίωσε ότι το Ιράν «αποδεκατίζεται» και ότι ο πόλεμος κατέστρεψε τις βαλλιστικές δυνατότητες της χώρας.

«Η βαλλιστική βιομηχανία μας αξίζει το άριστα. (…) Δεν υπάρχει καμιά ανησυχία γι’ αυτό το θέμα, επειδή ακόμα και σε καιρό πολέμου, συνεχίζουμε να κατασκευάζουμε πυραύλους», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί-Μοχαμάντ Ναϊνί, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Λίγη ώρα αργότερα, η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε πως εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και αναπληρωτής υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, σκοτώθηκε σε επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Ναϊνί, ο οποίος υπηρετούσε ως εκπρόσωπος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, είχε αναλάβει τον ρόλο αυτό το 2024 και ήταν επίσης καθηγητής κοινωνικών επιστημών.

Πρόκειται για ακόμα έναν υψηλόβαθμο, μεταξύ των ανώτατων στελεχών του ιρανικού καθεστώτος που χάνει τη ζωή του, εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης που έχει ξεσπάσει ύστερα από αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

«Κερδίζουμε και το Ιράν αποδεκατίζεται», τόνισε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη, τονίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει πλέον «τη δυνατότητα να εμπλουτίζει ουράνιο», ούτε «να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους». «Νομίζω ότι αυτός ο πόλεμος θα τερματιστεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φαντάζεται ο κόσμος», πρόσθεσε χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα.

Την 21η ημέρα του πολέμου, οι δηλώσεις αυτές φάνηκαν να καθησυχάζουν τις αγορές. Στη Γουόλ Στριτ το χρηματιστήριο έκλεισε με μικρή πτώση και οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν ελαφρά μείωση στις ασιατικές αγορές, με την τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας να υποχωρεί περί τα 107 δολάρια.

Στα μέτωπα αυτού του πολέμου, που έχει γίνει περιφερειακός, τα πλήγματα συνεχίζονται σήμερα, ημέρα του Νορούζ, του περσικού νέου έτους, και του Έιντ αλ Φιτρ στη Σαουδική Αραβία και στις περισσότερες μουσουλμανικές χώρες. Στο Ιράν, χώρα όπου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι σιίτες, η γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του μήνα της νηστείας του Ραμαζανιού έχει οριστεί για αύριο Σάββατο.

Διυλιστήριο στο Κουβέιτ έγινε στόχος

Κράτη του Κόλπου συνεχίζουν να γίνονται στόχοι πυραύλων και drones. Τα ΗΑΕ ανέφεραν πως επιχείρησε η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση πυραύλων, η Σαουδική Αραβία ότι αναχαιτίστηκαν drones, κυρίως στο ανατολικό τμήμα της χώρας, και το Μπαχρέιν ότι περιορίστηκε πυρκαγιά σε αποθήκη την οποία προκάλεσαν θραύσματα που κατέπεσαν κατά τη διάρκεια «ιρανικής επίθεσης».

Στο Κουβέιτ, διυλιστήριο που είχε ήδη γίνει στόχος χθες υπέστη νέα επιδρομή με drones, που προκάλεσε πυρκαγιά και είχε αποτέλεσμα να κλείσουν μονάδες του.

Σε αντίποινα για την επίθεση που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη βάζει στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αμερικανικά συμφέροντα στα κράτη του Κόλπου, όπως και ενεργειακές υποδομές, τροφοδοτώντας την ατμόσφαιρα ανησυχίας για σοβαρές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία.

Οι τιμές του αερίου στην Ευρώπη απογειώθηκαν χθες, με τις τιμές του ολλανδικού TTF, ποικιλίας αναφοράς, να φθάνει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023.

Στο Κατάρ υπολογίστηκε ότι η δυναμικότητα ως προς τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) μειώθηκε κατά 17% μετά τα πλήγματα στην εγκατάσταση στη Ras Laffan, τη μεγαλύτερη στον κόσμο. Τα ιρανικά πλήγματα σε αυτή έγιναν σε αντίποινα για εκείνα του Ισραήλ εναντίον του υπεράκτιου κοιτάσματος South Pars/Βόρειος Θόλος, το μεγαλύτερο γνωστό στην υφήλιο, που μοιράζονται η Τεχεράνη και η Ντόχα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε από το Ισραήλ να μην εξαπολύσει άλλες επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών και είπε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Νετανιάχου, του υποσχέθηκε να «συμμορφωθεί». Ωστόσο, ταυτόχρονα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε πως θα «ανατινάξει» ολόκληρο το ιρανικό κοίτασμα αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις στο «εντελώς αθώο» Κατάρ ή άλλα κράτη του Κόλπου.

«Το Ιράν δεν θα επιδείξει καμιά αυτοσυγκράτηση, αν οι ενεργειακές υποδομές του βομβαρδιστούν ξανά», αντέτεινε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

«Στην αντίδρασή μας στην ισραηλινή επίθεση εναντίον των υποδομών μας δεν χρησιμοποιήσαμε παρά μόνο ένα κλάσμα της ισχύος μας», είπε.

«Πλαίσιο» των Ηνωμένων Εθνών για το Ορμούζ;

Ανήσυχοι για τις συνέπειες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, κάλεσαν χθες να εφαρμοστεί «μορατόριουμ» στα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών και συστημάτων ύδρευσης, καλώντας τις αντιμαχόμενες πλευρές να ασκήσουν τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

Αφού παρότρυνση του Αμερικανού προέδρου, Τραμπ, απορρίφθηκε, η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να «συμβάλουν», όταν κρίνουν πως είναι η κατάλληλη στιγμή, σε εγχείρημα για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, πέρασμα στρατηγικής σημασίας για τον εφοδιασμό των διεθνών αγορών με πετρέλαιο και αέριο που έχει κλείσει de facto το Ιράν.

Αλλά για το Παρίσι, τη Ρώμη και το Βερολίνο, αυτό δεν θα γίνει παρά αφού τελειώσουν οι εχθροπραξίες.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, αναφέρθηκε μιλώντας στον Τύπο για την πιθανότητα να υπάρξει «πλαίσιο του ΟΗΕ» για να προχωρήσει τέτοια αποστολή.

Για να αποφευχθούν προβλήματα στις αγορές, τα κράτη μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) άρχισαν να αποδεσμεύουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων τους, όπως είχαν προαναγγείλει στα μέσα Μαρτίου. Συνολικά 426 εκατομμύρια βαρέλια, κυρίως αργού, θα διατεθούν σταδιακά.

Δεν προτάθηκε γαλλικό σχέδιο στον Λίβανο

Στον Λίβανο, που σύρθηκε στον πόλεμο τη 2η Μαρτίου, με έναυσμα επίθεση εναντίον του Ισραήλ από το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν κάλεσε εκ νέου να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός και να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, ενώ στη χώρα αναμένεται σήμερα ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.

«Ο ρόλος μας οπωσδήποτε δεν είναι να προτείνουμε σχέδιο για τρίτη χώρα», αλλά «να βοηθήσουμε όπως και σε ό,τι μπορούμε για να γίνουν απευθείας συνομιλίες» ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ, είπε στις Βρυξέλλες ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, εκτιμώντας πως το εάν θα διεξαχθούν εξαρτάται από ισραηλινό πράσινο φως.