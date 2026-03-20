Ο αριθμός των πολιτών του Ιράν που εισέρχονται στην Τουρκία έχει μειωθεί κατά ένα τρίτο από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες, καθώς η Τεχεράνη επιβάλλει περιορισμούς στις διελεύσεις των συνόρων, δήλωσε χθες Πέμπτη ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών.

«Από την έναρξη του πολέμου, οι πολίτες μας μπορούν να εισέρχονται στο Ιράν χωρίς περιορισμούς, όμως το Ιράν επέβαλε περιορισμούς στους δικούς του πολίτες, δεν τους αφήνει να περνούν στη δική μας πλευρά», είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί.

«Από την αρχή του πολέμου, ο αριθμός των Ιρανών πολιτών που εισέρχονται στην Τουρκία έχει μειωθεί κατά το ένα τέταρτο, ως κατά σχεδόν το ένα τρίτο», συνέχισε.

Στα σύνορα της Τουρκίας και του Ιράν, μήκους περίπου 500 χιλιομέτρων, υπάρχουν τρεις διελεύσεις.

«Παρακολουθούμε στενά τα συνοριακά περάσματά μας… παρατηρούμε τις εισόδους και τις εξόδους από την αρχή του πολέμου», εξήγησε ο κ. Τσιφτσί, επιμένοντας στο ότι δεν υπάρχει «κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής».

Η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει δώσει επικαιροποιημένα δεδομένα για τις συνοριακές διελεύσεις από την 4η Μαρτίου, όταν ο κ. Τσιφτσί είχε πει πως περίπου 2.000 άνθρωποι πέρασαν τη μεθόριο προς τη μια και προς την άλλη χώρα.

Οι γείτονες του Ιράν φοβούνταν εδώ και πολύ καιρό ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Τεχεράνης θα αποσταθεροποιούσε την περιοχή, προκαλώντας μεγάλες μετακινήσεις προσφύγων. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα.

Η Τουρκία φιλοξενεί σήμερα πάνω από 74.000 Ιρανούς που διαθέτουν άδειες παραμονής και περίπου 5.000 πρόσφυγες.