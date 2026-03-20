Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα στη Ρωσία και την Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι αρχές των χωρών, ενώ ρωσική επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές σε δύο εμπορικά πλοία στην περιοχή της Οδησσού.

Ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, προκάλεσαν τον θάνατο μίας γυναίκας και τον τραυματισμό δύο ακόμη ανθρώπων, ανάμεσά τους ένα παιδί, σύμφωνα με την τοπική στρατιωτική διοίκηση.

«Σήμερα το βράδυ οι Ρώσοι επιτέθηκαν την περιφέρεια της Ζαπορίζια. Εξαπέλυσαν δύο πλήγματα καταστρέφοντας σπίτια», έγραψε στο Telegram ο Ιβάν Φεντόροφ επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας, ενώ πρόσθεσε ότι μία γυναίκα 30 ετών σκοτώθηκε.

Ένα 10χρονο αγόρι και ένας άνδρας 48 ετών τραυματίστηκαν.

Στη Ρωσία ένας άνδρας σκοτώθηκε σε πλήγμα με ουκρανικό drone στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, επεσήμανε ο τοπικός κυβερνήτης Βιάτσεσλαβ Γκλαντκόφ.

«Στην περιοχή Μούρομ ένας άμαχος σκοτώθηκε από επίθεση drone», έγραψε στο Telegram.

Στο μεταξύ ρωσική επίθεση με drones προκάλεσε ζημιές σε δύο εμπορικά πλοία υπό ξένες σημαίες στην περιοχή της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Όλεχ Κιπέρ.

Τα πλοία αυτά – το ένα με σημαία Παλάου και το άλλο με σημαία Μπαρμπέιντος — ήταν γεμάτα σιτηρά, διευκρίνισε ο Κιπέρ, προσθέτοντας ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι και επλήγησαν διοικητικά κτίρια και ένα σιλό σιτηρών.

Οι Ουκρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν αύριο, Σάββατο, στις ΗΠΑ για νέες συνομιλίες, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να επανεκκινήσει η διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και Ουκρανίας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, διακόπηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.