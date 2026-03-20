Η FIFA αποφάσισε να μην προχωρήσει σε μέτρα εις βάρος της Ομοσπονδίας του Ισραήλ σχετικά με τη συμμετοχή ομάδων της σε αγώνες στη Δυτική Όχθη, ύστερα από καταγγελία που είχε υποβάλει το 2024 η Palestinian Football Association.

Η Επιτροπή Διακυβέρνησης, Ελέγχου και Συμμόρφωσης της FIFA (GACC) έκρινε ότι δεν πρέπει να υπάρξει παρέμβαση, επισημαίνοντας πως «το τελικό νομικό καθεστώς της Δυτικής Όχθης παραμένει άλυτο και ιδιαίτερα περίπλοκο ζήτημα στο πλαίσιο του δημόσιου διεθνούς δικαίου».

Η FIFA είχε ανοίξει δύο ξεχωριστές έρευνες γύρω από το ισραηλινό ποδόσφαιρο. Η πρώτη αφορούσε τη συμμετοχή ομάδων από ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη σε εγχώριες διοργανώσεις του Ισραήλ – θέμα που απασχολεί εδώ και χρόνια την παλαιστινιακή ομοσπονδία – ενώ η δεύτερη σχετιζόταν με καταγγελίες περί διακρίσεων από πλευράς της ισραηλινής ομοσπονδίας. Για την πρώτη υπόθεση αποφασίστηκε να μην υπάρξει ενέργεια, ωστόσο για τη δεύτερη η IFA τιμωρήθηκε.

Παράλληλα, η FIFA υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τον διάλογο και να προσφέρει διαμεσολάβηση ανάμεσα στην παλαιστινιακή και την ισραηλινή ομοσπονδία σε λειτουργικό επίπεδο, διευκολύνοντας μια πιο δομημένη επικοινωνία και παρακολουθώντας τις εξελίξεις.

Την απόφαση της FIFA να μην λάβει μέτρα κατά των ισραηλινών ομάδων που αγωνίζονται στη Δυτική Όχθη επέκρινε η μη κερδοσκοπική οργάνωση FairSquare, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως σε ζητήματα δικαιωμάτων εργαζομένων, πολιτικής καταπίεσης και αθλητισμού.

Παράλληλα, η ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή της FIFA προχώρησε σε κυρώσεις κατά της ισραηλινής ομοσπονδίας, κρίνοντας ότι δεν έλαβε επαρκή μέτρα απέναντι σε ρατσιστικές και διακριτικές συμπεριφορές.

Στην ίδια καταγγελία του 2024, που κατατέθηκε στο Συνέδριο της FIFA στην Μπανγκόκ, η παλαιστινιακή ομοσπονδία είχε κατηγορήσει την IFA ότι επέτρεψε στην ομάδα Beitar Jerusalem να επιδείξει ρατσιστική και διακριτική συμπεριφορά χωρίς συνέπειες.

Επιπλέον, η ισραηλινή ομοσπονδία κατηγορήθηκε ότι δεν αντέδρασε σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εξέφραζαν στήριξη στον πόλεμο στη Γάζα, από τον διευθύνοντα σύμβουλο των ισραηλινών επαγγελματικών λιγκών και από την ομάδα FC Maccabi Netanya.

Σύμφωνα με το πόρισμα της πειθαρχικής έρευνας της FIFA, «με το να μην καταδικάσει ούτε να αντιμετωπίσει διακριτικές πρακτικές και πολιτικές αποκλεισμού — ιδίως όσες επηρεάζουν τους Παλαιστίνιους — η IFA κατέστη θεσμικά συμμέτοχη σε ένα σύστημα που παραβιάζει τις βασικές αξίες του ποδοσφαίρου».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακοινώθηκε ότι η ισραηλινή ομοσπονδία τιμωρείται με πολλαπλές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 150.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 289.000 δολάρια), ενώ υποχρεώνεται επίσης να προβάλλει στους επόμενους τρεις εντός έδρας αγώνες «A-level» διοργανώσεων της FIFA ένα μεγάλο και εμφανές πανό με το μήνυμα «Football Unites the World – No to Discrimination», συνοδευόμενο από το λογότυπό της.

Παράλληλα, η IFA οφείλει να εφαρμόσει ένα σχέδιο πρόληψης εγκεκριμένο από τη FIFA, το οποίο θα περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις, συγκεκριμένα πρωτόκολλα, μηχανισμούς παρακολούθησης και εκπαιδευτικές καμπάνιες τόσο στα γήπεδα όσο και στα επίσημα κανάλια της για ολόκληρη τη σεζόν. Η απόφαση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έφεσης.