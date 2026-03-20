Μπορεί η Βιέννη και το Σάλτσμπουργκ να είναι οι δύο δημοφιλέστερες πόλεις της Αυστρίας, συγκεντρώνοντας τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο, όλων των ηλικιών και των «φυλών», όμως, υπάρχει και μία πόλη που είναι ιδανική για τη «φυλή» των σόλο ταξιδιωτών.

Και αυτό δεν είναι άλλο από το Λιντς, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας, που αποτελεί έναν από τους πιο ανερχόμενους προορισμούς για μοναχικούς ταξιδιώτες, καθώς συνδυάζει την ιστορική μπαρόκ αρχιτεκτονική με την τεχνολογία του μέλλοντος, ενώ -που είναι και το ζητούμενο- είναι μία πόλη εξαιρετικά ασφαλής και φιλική στους τουρίστες.

Το όμορφο Λιντς έχει αρκετά πράγματα για να δείτε και να κάνετε και να περάσετε και μόνοι σας καλά. Το πλέον χαρακτηριστικό μέρος της πόλης και ορόσημό της είναι το Pöstlingberg, ένας λόφος ύψους 539 μέτρων που δεσπόζει πάνω από το Λιντς. Είναι η τέλεια εξόρμηση, η πρόσβαση σε αυτό είναι εύκολη και η θέα του μαγευτική, ενώ εδώ θα δείτε κάποια από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα.

Στον λόφο μπορείτε να πάτε με το ιστορικό τραμ Pöstlingbergbahn, που ξεκινά από την κεντρική πλατεία Hauptplatz και σε περίπου 20 λεπτά φτάνει στην κορυφή του λόφου, μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή. Εκεί θα δείτε ανάμεσα σε άλλα τη Βασιλική (Wallfahrtsbasilika), μία εντυπωσιακή εκκλησία του 18ου αιώνα με τους χαρακτηριστικούς δίδυμους πύργους, που φαίνεται σχεδόν από κάθε σημείο της πόλης. Αν θέλετε να μπείτε για λίγο στον κόσμο των παραμυθιών, τότε το Grottenbahn, ένα τρενάκι-δράκος θα σας μεταφέρει σε έναν υπόγειο κόσμο με νάνους και σκηνές από παραμύθια των αδελφών Γκριμ. Στο λιμάνι της πόλης, πάλι, βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες γκαλερί γκράφιτι στον κόσμο. Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα με σκάφος για να δείτε τα τεράστια έργα τέχνης.

Σε γενικές γραμμές, το Λιντς και λόγω προσβασιμότητας είναι η ιδανική επιλογή για ένα σόλο ταξίδι. Από τη Βιέννη η διαδρομή με τρένο διαρκεί περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, ενώ από το Σάλτσμπουργκ περίπου 1 ώρα. Α, και μη φύγετε από την πόλη, αν δεν δοκιμάσετε πρώτα τη διάσημη Linzer Torte, που θεωρείται η παλαιότερη συνταγή τούρτας στον κόσμο.

