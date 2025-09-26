Είναι η πατρίδα του Αμαντέους Μότσαρτ και οι ήχοι του Μαγικού Αυλού ηχούν στις πλατείες, τα καφέ και τα ανάκτορα του Σάλτσμπουργκ, της παραμυθένιας πόλης της Αυστρίας, για την οποία δεν χρειάζεται να ψάξεις αρκετούς λόγους για να την επισκεφτείς το φθινόπωρο και όχι μόνο, αφού είναι ένας προορισμός που δεν γνωρίζει από εποχές.

Γνωρίζει, όμως, καλά πώς να πλανέψει τους επισκέπτες με την έντονη καλλιτεχνική της προσωπικότητα και την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά. Στο Σάλτσμπουργκ του Μότσαρτ γυρίστηκε και η ταινία «Μελωδία της Ευτυχίας», με την Τζούλι Άντριους, που όμως, δεν έτυχε θερμής ανταπόκρισης από τους κατοίκους, όταν κυκλοφόρησε το 1965, θεωρώντας ότι δεν παρουσιάστηκε όπως θα έπρεπε η καλή κοινωνία. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα γίνονται ξεναγήσεις αφιερωμένες στην οσκαρική ταινία και στα μέρη όπου έγιναν τα γυρίσματα.

Και αυτό δεν είναι το μόνο που μπορείς να κάνεις στο Σάλτσμπουργκ. Υπάρχουν πολλά πράγματα και αξιοθέατα που σε περιμένουν στην πόλη που το όνομά της σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Κάστρο φτιαγμένο από αλάτι», καθώς ήταν περιτριγυρισμένη από ορυχεία αλατιού. Το Σάλτσμπουργκ βρίσκεται σε υψόμετρο 420 μέτρων, με τον ποταμό Σάλτσαχ να το χωρίζει στη μέση. Γοτθικοί καθεδρικοί ναοί, πολυτελή παλάτια είναι κάποια από τα αξιοθέατα που σε περιμένουν, ενώ η Παλιά Πόλη – που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ένα από τα πλέον τουριστικά αξιοθέατα της Αυστρίας – είναι ιδανική και για περιπάτους στα στενά δρομάκια και στην πλατεία του Μότσαρτ.

Επίσης, το κάστρο Hohensalzburg χρονολογείται από το 1077 και προσφέρει εκπληκτική θέα των Άλπεων, ενώ δεν φεύγεις από το Σάλτσμπουργκ χωρίς να έχεις δοκιμάσει το λικέρ Amadeus και τα σοκολατάκια που κατασκευάζονται προς τιμήν του κορυφαίου συνθέτη.

