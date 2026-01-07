Μπορεί τα πράγματα να εξελίσσονται με ταχύτητα φωτός και στην ελληνική κοινωνία, αλλά το φαινόμενο της ρευματοκλοπής παραμένει «βραχνάς». Η τεκμηριωμένη ρευματοκλοπή δεν είναι απλά μία πρακτική μερικών ατόμων, αλλά πλήττει επί της ουσίας το σύνολο της κοινωνίας και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί για τη βιωσιμότητα του ενεργειακού κόστους.

Όπως μας είπαν πηγές του ΔΕΔΔΗΕ, οι ύποπτες παροχές για ρευματοκλοπή εκτιμώνται στις 400.000, με ετήσιο κόστος για τους καταναλωτές στα 450 εκατομμύρια ευρώ. Με τους «έξυπνους» μετρητές και τη δυνατότητα όμως της συνεχούς παρακολούθησης παραβάσεων επιτεύχθηκε μείωση των ρευματοκλοπών κατά 9% το 2024, ενώ αντίστοιχη μείωση εκτιμάται και για το 2025 – βάσει αποτελεσμάτων – στο 18%, δηλαδή σε κάθε λογαριασμό της τάξης του 10% κάθε έτος.

Το συνολικό όφελος για τους συνεπείς καταναλωτές την περίοδο 2024-2025 εκτιμάται σε 150-200 εκατομμύρια, προερχόμενο τόσο από τη μείωση απωλειών όσο και από την αξιοποίηση των εισπράξεων προστίμων μέσω του ρυθμιστικού μηχανισμού.

Να τονίσουμε εδώ ότι αυτός που ωφελείται κυρίως από το πρόστιμο των ρευματοκλοπών είναι οι καταναλωτές, αφού τα ποσά κατευθύνονται, βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου, στους προβλεπόμενους λογαριασμούς των καταναλωτών σύμφωνα με πηγές και ο ΔΕΔΔΗΕ δεν αποκομίζει οικονομικό όφελος.

Το συμπέρασμα είναι ότι το φαινόμενο της ρευματοκλοπής πλήττει άμεσα το σύνολο των πολιτών και πρέπει να αντιμετωπιστεί αναγκαία για τη διασφάλιση μίας δικαιότερης κατανομής του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, την ώρα μάλιστα που υπάρχουν καταγγελίες για άδικους καταλογισμούς ρευματοκλοπής σε ανυποψίαστους πολίτες λόγω ασυνείδητων εργολάβων.