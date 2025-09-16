Οι ρευματοκλοπές έχουν αναδειχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει το εγχώριο σύστημα ηλεκτροδότησης. Τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) δείχνουν ότι μόνο από την αρχή του έτους έως και σήμερα, έχουν καταγραφεί 15.554 περιστατικά κλοπής ρεύματος, κάτι που σημαίνει πως έχουμε μια αλματώδη αύξηση της τάξης του 67% σε σχέση με πέρυσι. Το συνολικό ποσό δε των προστίμων, φτάνει για το εν λόγω διάστημα τα 58,5 εκατομμύρια ευρώ, με εισπράξεις που φτάνουν τα 27 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας 86% υψηλότερη εισπραξιμότητα από την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τα υψηλότερα ποσοστά διαπιστωμένων ή πιθανολογούμενων ρευματοκλοπών τα βρίσκουμε σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση. Όπως αποκαλύπτουν οι έλεγχοι, στην Ικαρία το 41,7% των εγκαταστάσεων που ελέγχθηκαν παρουσίαζαν παραβάσεις. Ακολουθεί η Μύκονος με 37,8%, η Ρόδος με 22,3% και η Κως με 15,7%. Στο Ρέθυμνο το ποσοστό ήταν 15%, ενώ η Τήνος, η Σαντορίνη και η Πάρος ξεπερνούν το 12%. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια και σούπερ μάρκετ και όχι σε σπίτια. Σε κάποιες μεγάλες αλυσίδες εστίασης, μάλιστα, το ποσοστό των παραβάσεων έφτασε το 50%, δηλαδή τα μισά από τα μαγαζιά λειτουργούσαν χωρίς να πληρώνουν ρεύμα γιατί πολύ απλά… το έκλεβαν.

Οι αριθμοί δείχνουν ότι η τάση αυτή είναι αυξητική. Τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 1.616 περιστατικά, ενώ τον Ιούλιο τα περιστατικά εκτοξεύτηκαν σε 3.254 και τον Αύγουστο ήταν 2.573. Οι οικονομικές απώλειες για τον Ιούλιο φτάνουν τα 11,4 εκατομμύρια ευρώ και για τον Αύγουστο τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Με απλά λόγια, κάθε μήνα εκατομμύρια ευρώ «χάνονται» από το σύστημα και επιβαρύνουν τελικά τους συνεπείς καταναλωτές, που βλέπουν τους λογαριασμούς τους να αυξάνονται χωρίς να φταίνε.

Στο σχέδιο πάταξης του φαινομένου

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει σχεδιάσει ένα νέο σχέδιο διαχείρισης ρευματοκλοπών για την περίοδο 2026 – 2028. Το σχέδιο προβλέπει υπερδιπλασιασμό των τεχνικών ελέγχων, ώστε να εντοπίζονται τα περιστατικά πιο γρήγορα και να περιορίζονται οι απώλειες. Παράλληλα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπό τον Σταύρο Παπασταύρου, προετοιμάζει νομοθετικές αλλαγές που θα αυστηροποιούν τα πρόστιμα για τους υπότροπους και θα βάζουν τέλος σε αυτές τις παράνομες πρακτικές. Ήδη από την 1η Ιουλίου 2025, ισχύουν βαρύτερα πρόστιμα για όσους εντοπίζονται να κλέβουν ρεύμα.

Ένα ακόμη σημαντικό μέτρο στην προσπάθεια περιορισμού των ρευματοκλοπών είναι η αντικατάσταση των παλιών μετρητών με «έξυπνους». Το πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ προβλέπει ότι έως το 2030 θα έχουν αντικατασταθεί όλοι οι παλαιοί μετρητές (συνολικά περίπου 7,7 εκατομμύρια) με νέους που μπορούν να καταγράφουν με ακρίβεια την κατανάλωση και να ανιχνεύουν κάθε ύποπτη διαρροή ή παραβίαση. Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί περισσότεροι από 1,1 εκατομμύρια «έξυπνοι» μετρητές και στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να φτάσουν τα 1,5 εκατομμύρια. Με αυτή την τεχνολογία, η απώλεια ενέργειας θα μειωθεί σημαντικά και οι καταναλωτές που πληρώνουν κανονικά θα προστατευτούν.