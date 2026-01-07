Ηγετικά στελέχη οργανώσεων ανταρτών της Κολομβίας που επιχειρούσαν στη Βενεζουέλα εγκατέλειψαν τη χώρα αυτή μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και τη μεταφορά του στην αμερικανική επικράτεια, σύμφωνα με πηγή των κολομβιανών ένοπλων δυνάμεων που επικαλείται το Γαλλικό πρακτορείο.

Η Μπογοτά υποπτεύεται για χρόνια πως ηγέτες ισχυρών οργανώσεων, ιδίως του ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης), καθώς και παρατάξεων διαφωνούντων των πρώην FARC, ζούσαν στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με ειδικούς, οι αντάρτες, που εμπλέκονται στη διακίνηση κοκαΐνης, κυκλοφορούσαν στο έδαφος της Βενεζουέλας με την ανοχή ή τις ευλογίες του στρατού της χώρας αυτής. Ο ανατραπείς πρόεδρος Μαδούρο διέψευδε πάγια τις πληροφορίες αυτές.

Αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων της Κολομβίας είπε χθες, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, πως έλαβε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες επικεφαλής ανταρτών επιδίωξαν να περάσουν τα σύνορα μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στο Καράκας και σε άλλες τοποθεσίες.

Η επιχείρηση αυτή οδήγησε στην απαγωγή του αρχηγού του κράτους και της συζύγου του και είχε επίσης αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 55 μελών των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας και της Κούβας.

Η παρουσία βαρόνων των ανταρτών κατά μήκος των συνόρων θεωρείτο απειλή για την ασφάλεια της Κολομβίας, που παρέμεινε μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας στη Μπογοτά.

Καθώς ο ανατραπείς πρόεδρος Μαδούρο μεταφερόταν στη Νέα Υόρκη, όπου οι αμερικανικές αρχές εννοούν να τον δικάσουν, ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο ανέπτυξε 30.000 στρατιωτικούς για να ενισχυθεί η φύλαξη των συνόρων 2.200 χιλιομέτρων με τη Βενεζουέλα και έθεσε τη χώρα σε συναγερμό εξαιτίας του ενδεχομένου επιθέσεων ένοπλων οργανώσεων.

Το AFP παρατήρησε χθες δυνάμεις του κολομβιανού στρατού στην παραμεθόρια πόλη Κούκουτα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε στον πρόεδρο Πέτρο, τον οποίο έχει κατηγορήσει, χωρίς να παρουσιάσει ποτέ αποδείξεις– πως είναι βαρόνος των ναρκωτικών, «να προσέχει τα νώτα του». Μπροστά στις απειλές του ομολόγου του ο πρόεδρος Πέτρο, άλλοτε αντάρτης, αντέτεινε πως είναι έτοιμος να «πάρει τα όπλα» για να υπερασπιστεί «την πατρίδα» του.