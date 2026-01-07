Μια 13χρονη μαθήτρια νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ που είχε ως αποτέλεσμα να λιποθυμήσει.

Όλα συνέβησαν γύρω στα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στην περιοχή του Περιστερίου, όταν η 13χρονη με την παρέα της προμηθεύτηκαν αλκοολούχα προϊόντα από περίπτερο που βρίσκεται στην οδό Σαρανταπόρου.

Κάποια στιγμή, η ανήλικη μαθήτρια έχοντας κατανάλωση σημαντική ποσότητα αλκοόλ έχασε τις αισθήσεις της με τους φίλους της να καλούν το ΕΚΑΒ. Με ασθενοφόρο η 13χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, προκειμένου να της παρασχεθεί περίθαλψη και να υποβληθεί σε εξετάσεις, ενώ παραμένει στο «Αγία Σοφία» προληπτικά και μέχρι να σιγουρευτούν οι γιατροί ότι δεν θα υπάρξει κάποια επιπλοκή.

Επί τόπου έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ και συνέλαβαν τον 51χρονο υπάλληλο του περιπτέρου που πούλησε αλκοόλ στα ανήλικα παιδιά, αλλά και τον 45χρονο πατέρα του κοριτσιού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση διενεργεί το ΤΔΕΕ Περιστερίου, ενώ ο 51χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.