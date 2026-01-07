Η «Πλεξούδα», το βιβλίο-φαινόμενο που έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες με πάνω από 10 εκατομμύρια αναγνώστες, πρόκειται να ανέβει για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μορφή παράστασης.

Ένα βιβλίο που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως «ύμνος» στην γυναικεία δύναμη. Ένας φόρος τιμής στο θάρρος των γυναικών. Πρωταγωνίστριες της παράστασης που κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Μεταξουργείο, οι: Παναγιώτα Βλαντή, Γιασεμί Κηλαηδόνη και Χρύσα Βακάλη.

Λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της «Πλεξούδας», στις 17 Ιανουαρίου, η Γιασεμί Κηλαηδόνη μίλησε στο Newsbeast.

– Το βιβλίο «Η πλεξούδα» έχει χαρακτηριστεί φαινόμενο αφού έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες και το έχουν διαβάσει πάνω από 10 εκατομμύρια αναγνώστες. Τι ήταν αυτό που σε συγκίνησε περισσότερο όταν το διάβασες;

Καταρχάς, θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή για το θέατρό μας το «Μεταξουργείο» το γεγονός πως η συγγραφέας Λετισιά Κολομπανί, μας εμπιστεύτηκε τα δικαιώματα ώστε το αυτό το βιβλίο – φαινόμενο να μεταφερθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα επί σκηνής! Με συγκίνησε από την πρώτη φορά που το διάβασα, το θάρρος και η δύναμη αυτών των τριών γυναικών. Τρεις γυναίκες που ζουν σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης, ανήκουν σε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, πιστεύουν σε διαφορετικές θρησκείες, τολμούν να σηκώσουν το βλέμμα ψηλά και να πιστέψουν στον εαυτό τους διεκδικώντας τα όνειρά τους, επιζητώντας την ελευθερία τους.

– Tο έργο υμνεί τη γυναικεία δύναμη και το θάρρος. Πώς εκφράζονται αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα στην παράσταση;

Στην παράστασή μας, μέσα από την πρωτοπρόσωπη αφήγηση των τριών γυναικών ακούγονται οι φωνές που τις εμποδίζουν, οι φωνές που τις ενθαρρύνουν, οι εσωτερικές τους φωνές, ώστε να δημιουργηθεί ένα πολυφωνικό σύμπαν. Η κάθε μία φτιάχνει ένα πολυμορφικό σύμπαν. Κάποτε συμπίπτουν οι φωνές τους και κάποτε είναι σε αντίθεση.

– Υπάρχει κάποια στιγμή στο έργο που σε συγκλονίζει προσωπικά κάθε φορά;

Στην παράσταση ενσαρκώνω την Σμίτα, η οποία ανήκει στην κάστα των «Ανέγγιχτων», δηλαδή στο χαμηλότερο σκαλοπάτι της ινδικής κοινωνίας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει είναι άθλιες, όπως και η δουλειά της στα αποχωρητήρια. Έχει όμως άλλα όνειρα για τη μικρή της κόρη κι αυτό θα την οδηγήσει στο να πάρει μια παράτολμη απόφαση. Το σθένος αυτής της γυναίκας και η αποφασιστικότητα να μη δεχτεί σαν δεδομένο τον κόσμο όπως της παρουσιάζεται, είναι και ο πυρήνας πάνω στον οποίο η σκηνοθέτις και εγώ δομήσαμε την πορεία του ρόλου.

– Ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο δυνατό μήνυμα που μεταφέρει η «Πλεξούδα» σήμερα;

Το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού στον πλανήτη μας ζει σήμερα σε συνθήκες απειλής. Οικονομικής, κοινωνικής, φυλετικής. Άνθρωποι που όπως και οι ηρωίδες του βιβλίου, αναγκάζονται να δίνουν έναν καθημερινό αγώνα ενάντια στη βία, στον εξευτελισμό της ανθρώπινης υπόστασης, στην περιθωριοποίηση, στην αμφισβήτηση, στο μίσος, στον ρατσισμό, στην περιφρόνηση.

– Πώς «μεταφράζεται» στη δική σου καθημερινή ζωή ή σκέψη το θάρρος των τριών γυναικών της ιστορίας;

Η μητρότητα, η θηλυκότητα, η αγάπη, ο έρωτας, η επιβίωση έννοιες απόλυτα συνυφασμένες με την ΓΥΝΑΙΚΑ. Και φυσικά η αρχέγονη πίστη των γυναικών πως πάντα γίνονται θαύματα, αρκεί να το πιστέψεις.

Η υπόθεση

Ηρωίδες τρείς γυναίκες της σύγχρονης εποχής. Τρεις γυναίκες που ζουν σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης, ανήκουν σε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, πιστεύουν σε διαφορετικές θρησκείες. Τρεις γυναίκες που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους μα κινούνται χωρίς να το ξέρουν πάνω σε κοινούς άξονες. Σε εκείνους που πηγαίνουν κόντρα στη βία, στον εξευτελισμό της ανθρώπινης υπόστασης, στην περιθωριοποίηση, στην αμφισβήτηση, στο μίσος, στον ρατσισμό, στην περιφρόνηση. Είναι μόνες μα τολμούν να σηκώσουν το βλέμμα ψηλά και να πιστέψουν στον εαυτό τους διεκδικώντας τα όνειρά τους, επιζητώντας την ελευθερία τους, λυτρώνοντας την ψυχή τους.

Ταυτότητα παράστασης

«Πλεξούδα» της Λετισιά Κολομπανί

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Χρύσα Βακάλη, Παναγιώτα Βλαντή, Γιασεμί Κηλαηδόνη

Μετάφραση: Γιάννης Στρίγκος

Σκηνοθεσία – Θεατρική προσαρμογή: Κυριακή Σπανού

Πότε: Από 17 Ιανουαρίου 2026, κάθε Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή 19:00

Διάρκεια: 100’ (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια: 22,00 € (γενική είσοδος), 17,00 € (φοιτητές, άνεργοι, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, πολύτεκνοι)

Προπώληση: more.com

Πού: Θέατρο Μεταξουργείο, Ακαδήμου 14 & Κεραμεικού, τηλ.: 210-5234382