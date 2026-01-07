Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Αργεντινή, ο Σαντίνο Αντίνο εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό, την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ επιμένει να προωθεί τη λύση της Ρίβερ Πλέιτ.

Δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στη χώρα της Λατινικής Αμερικής παρουσιάζουν τον Παναθηναϊκό να έχει το προβάδισμα στη «μάχη» με τη Ρίβερ για την απόκτηση του νεαρού εξτρέμ. Ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ένας από τους πλέον αξιόπιστους δημοσιογράφους της περιοχής, ανέφερε ότι η πλευρά του ποδοσφαιριστή απέρριψε την προοπτική μεταγραφής στη Ρίβερ και κινείται προς την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το «Τριφύλλι».

Παράλληλα, άλλα μέσα στην Αργεντινή σημειώνουν πως οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, ακόμη και εντός της ημέρας, με την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό να προβάλλουν ως ο τελικός σταθμός του διεθνούς άσου.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, γίνεται λόγος για έντονη δυσαρέσκεια των εκπροσώπων του παίκτη προς τον πρόεδρο της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανζούρ, ο οποίος φέρεται να αποφεύγει την επικοινωνία μαζί τους, προκειμένου να μην προχωρήσει η πρόταση του Παναθηναϊκού, επιδιώκοντας να κατευθύνει τον ποδοσφαιριστή προς τη Ρίβερ.

Στο προσκήνιο παραμένει και η Φλαμένγκο, όμως τα ρεπορτάζ συγκλίνουν στο ότι το προβάδισμα αυτή τη στιγμή ανήκει στον ελληνικό σύλλογο.