Το πρότζεκτ του NBA Europe προχωρά με γοργούς ρυθμούς, καθώς επενδυτικά σχήματα καταθέτουν τις προτάσεις τους προς τον Άνταμ Σίλβερ και τη διοίκηση της λίγκας. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου αναμένεται να έχουν ξεκαθαρίσει οι βασικές παράμετροι, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία μιας νέας διοργάνωσης που φιλοδοξεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το ενδιαφέρον αυξάνεται διαρκώς, με ολοένα και περισσότερους υποψήφιους να εξετάζουν σοβαρά την εμπλοκή τους στο εγχείρημα. Ανάμεσά τους βρίσκονται και μεγάλα ποδοσφαιρικά brand, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μίλαν, που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Παράλληλα, ένα νέο όνομα έχει μπει δυναμικά στο προσκήνιο. H Νιούκαστλ εξετάζει ενεργά την προοπτική συμμετοχής στο NBA Europe, με τη σχετική πρωτοβουλία να προέρχεται από τα ανώτερα διοικητικά επίπεδα του συλλόγου της Premier League.

Πίσω από αυτή την κίνηση βρίσκεται το επενδυτικό fund PIF από τη Σαουδική Αραβία, το οποίο φέρεται να σχεδιάζει τη δημιουργία ομάδας για τη νέα λίγκα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η έδρα της δεν προορίζεται για τη βόρεια Αγγλία, αλλά για το Λονδίνο.

Η επιλογή της αγγλικής πρωτεύουσας μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς αποτελεί βασικό στόχο του NBA Europe, που επιδιώκει την παρουσία του σε μια αγορά με τεράστια εμπορική δυναμική και διεθνές κύρος.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία υποβολής προσφορών, το NBA έχει δημιουργήσει μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου περισσότεροι από 100 ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις άδειες συμμετοχής. Το πλάνο προβλέπει τη χορήγηση 12 μόνιμων θέσεων, με πόλεις όπως η Ρώμη, το Μόναχο, η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη, το Μάντσεστερ, η Αθήνα και η Κωνσταντινούπολη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Παράλληλα, ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και σύλλογοι όπως η Άλμπα Βερολίνου και η Βιλερμπάν.