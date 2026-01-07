Ο Παναθηναϊκός παραμένει σε θέση αναμονής, εξετάζοντας σοβαρά την προοπτική ποιοτικής ενίσχυσης με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, μια περίπτωση απαιτητική αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα φιλόδοξη. Ποια είναι, όμως, τα πραγματικά δεδομένα γύρω από τον Αμερικανό φόργουορντ;

Οι «πράσινοι» υπέστησαν τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους στην EuroLeague, αυτή τη φορά από την Αρμάνι Μιλάνο με 74-87 στο T-Center, αποτέλεσμα που ήρθε λίγες ημέρες μετά την εντός έδρας αποτυχία απέναντι στον Ολυμπιακό. Δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα που έχουν σημάνει συναγερμό στο στρατόπεδο της ομάδας.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πραγματοποίησης μιας μεγάλης μεταγραφικής κίνησης. Αυτόματα, οι σκέψεις στράφηκαν προς το NBA, καθώς η προθεσμία μετακίνησης παίκτη από σύλλογο της EuroLeague σε άλλον εντός της διοργάνωσης ολοκληρώθηκε στις 5 Ιανουαρίου.

Ξεκάθαρα, η περίπτωση που ξεχωρίζει είναι αυτή του Χέιζ-Ντέιβις, του περσινού MVP του Final Four. Μετά την εντυπωσιακή του σεζόν στη Φενέρμπαχτσε, υπέγραψε μονοετές, πλήρως εγγυημένο συμβόλαιο με τους Φοίνιξ Σανς, αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να βρει ουσιαστικό ρόλο στο ροτέισον, μετρώντας 1,4 πόντους και 1,3 ριμπάουντ σε περίπου 8 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Το τελευταίο διάστημα, οι φήμες περί επιστροφής του στην Ευρώπη πληθαίνουν, καθώς στο NBA δυσκολεύεται να βρει σταθερό χώρο. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση δεν θεωρείται απλή, καθώς η αποχώρηση εν μέσω σεζόν από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου αποτελεί σύνθετη διαδικασία, ειδικά από τη στιγμή που το συμβόλαιό του είναι κλειστό.

Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, περιμένοντας ενδεχόμενη αποδέσμευση, με δύο ημερομηνίες να έχουν κομβική σημασία: την 5η Φεβρουαρίου, που είναι το trade deadline στο NBA, και την 25η Φεβρουαρίου, καταληκτική ημερομηνία για μεταγραφή παίκτη από το NBA στην EuroLeague.