Με δεδομένο ότι πλέον ο παράγοντας «εμπειρία» αποτελεί την παρακαταθήκη για την επιλογή ενός προορισμού από έναν ταξιδιώτη, η Ελλάδα δείχνει ότι κάλλιστα μπορεί να ξεχωρίσει και την προσεχή δεκαετία.

Το Condé Nast Traveler (CN Traveller) ζήτησε από τους ανά τον κόσμο ειδικούς να προτείνουν προορισμούς που είναι στο επίκεντρο της ανοδικής τους πορείας και βρίσκονται στο ραντάρ τους χάρη σε ένα πλήθος εγκαινίων ξενοδοχείων, σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις και συζητήσεις για νέες αεροπορικές διαδρομές.

Σύμφωνα με την έρευνα, ανάμεσα στους 10 κορυφαίους προορισμούς που αξίζουν τον χρόνο και την προσοχή των τουριστών για τους επόμενους 12 μήνες, είναι και δύο στην Ελλάδα: η Κρήτη στη 2η θέση και η Πελοπόννησος στην 9η θέση.

Κρήτη

Όπως υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα, η Κρήτη προσφέρει στους ταξιδιώτες τον αυθεντικό τρόπο ζωής στο μεγαλύτερο νησί της χώρας και την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026.

«Δεδομένου ότι φιλοξενεί την κρητική διατροφή που ενισχύει την υγεία και την παραγωγή κρασιού που χρονολογείται από τους Μινωίτες της Εποχής του Χαλκού, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το μεγάλο νησί της Ελλάδας θα είναι η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας του χρόνου.

Οι Κρητικοί, πολύ πριν ο όρος γίνει της μόδας, λατρεύουν να αναζητούν τροφή για το δείπνο τους: ασκολίμπι (γαϊδουράγκαθο), του οποίου οι ρίζες έχουν γεύση αγκινάρας, κοχλιοί (σαλιγκάρια) που κολυμπούν σε σκορδάτη σάλτσα ή βλίτα (χόρτα) ελαφρώς στον ατμό και γαρνιρισμένα με θαλασσινό αλάτι και φρέσκο χυμό λεμονιού.

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα λαμπερά, αλλά απλά, πιάτα που παρουσιάζονται στο εβδομαδιαίο φεστιβάλ Κρητικής Διατροφής που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Ρεθύμνου, με το βενετσιάνικο φρούριο στην κορυφή, τον Ιούλιο του 2026.

Θέλοντας να γιορτάσουν τη γαστρονομική πινελιά του νησιού, μια σειρά από νέα ξενοδοχεία με γκουρμέ εστιατόρια ανοίγουν επίσης τις πόρτες τους.

Το Ikos Kissamos, το πρώτο κρητικό θέρετρο της μάρκας, υπόσχεται επτά εκπληκτικά εστιατόρια με μενού που δημιουργούνται από σεφ βραβευμένους με Michelin.

Στεγασμένο σε ένα πολυτελώς ανακαινισμένο πρώην εργοστάσιο σαπουνιού, το υπερκομψό αστικό καταφύγιο Niko Seaside Resort MGallery Crete σχεδιάζει να προσφέρει τοπικά εδέσματα, ενώ η γραφική θέα της πρώην αποικίας λεπρών, Σπιναλόγκα, θα αποτελέσει το σκηνικό για μια σειρά από μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες από το αγρόκτημα στο τραπέζι στο πρώτο Rosewood της Ελλάδας, στο κρησφύγετο των jet setter, την Ελούντα.

Η ομαλή έναρξη του νέου αεροδρομίου του νησιού -που αντικαθιστά το παλιό, το οποίο ψηφίζεται τακτικά ως «το χειρότερο της Ευρώπης»- θα είναι το κερασάκι στην τούρτα του νησιού.»

Πελοπόννησος

Σχετικά με την Πελοπόννησο, επισημαίνεται ότι τα σκηνικά ταινιών, τα πεζοπορικά δίκτυα και τα αναστηλωμένα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι μόνο μερικά από τα αξιοσημείωτα στοιχεία που την καθιστούν έναν τόσο συναρπαστικό προορισμό για το 2026.

«Τον Ιούλιο του 2026, η ταινία “Η Οδύσσεια” του Κρίστοφερ Νόλαν θα ταξιδέψει τους θεατές στη μυθική χερσόνησο της Πελοποννήσου. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης γύρισε σκηνές στην κινηματογραφική νοτιοδυτική ακτή της Μεσσηνίας, όπου τα έπη του Ομήρου είναι αγκυροβολημένα στην αρχαία ιστορία.

Η Costa Navarino, με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, που φιλοξενεί τέσσερα πολυτελή θέρετρα και μια πρόσφατη αύξηση εστιατορίων που διευθύνονται από σεφ με αστέρια Michelin, αποτελεί ιδανική βάση για να εξερευνήσετε τις τοποθεσίες των γυρισμάτων της ταινίας. Κάντε πεζοπορία μέχρι τη Σπηλιά του Νέστορα, δίπλα στον ωκεανό, για να δείτε πού ο Οδυσσέας, του Ματ Ντέιμον, ξεπερνά τον Κύκλωπα.

Κολυμπήστε στο βασίλειο του Ποσειδώνα στην παραλία Βοϊδοκοιλιά σε σχήμα ωμέγα και φωτογραφίστε φλαμίνγκο στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας.

Το Μαιάνδρικο Κάστρο της Μεθώνης και την κοντινή πόλη της Πύλου, όπου ο γιος του Οδυσσέα αναζητά σοφία από τον ήρωα του Τρωικού Πολέμου, βασιλιά Νέστορα.

Οι μυθικοί χαρακτήρες του Ομήρου εμπνεύστηκαν από τους Μυκηναίους, οι οποίοι άκμασαν στην Πελοπόννησο κατά την Εποχή του Χαλκού. Στο Παλάτι του Νέστορα κοντά στην Πύλο, μάθετε για αυτόν τον πολιτισμό και δείτε το σημείο όπου οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν τάφο Μυκηναίου πολεμιστή γεμάτο θησαυρούς το 2015. Αυτή η ανακάλυψη ξαναέγραψε την κατανόησή μας για τους τρόπους με τους οποίους οι μυκηναϊκοί και μινωικοί πολιτισμοί αναμείχθηκαν για να δημιουργήσουν τον δυτικό πολιτισμό.

Ο θησαυρός του τάφου δανείζεται σε διεθνές επίπεδο για την έκθεση «Το Βασίλειο της Πύλου» στο Λος Άντζελες, πριν επιστρέψει στην Αθήνα για έξι μήνες. Στα τέλη του 2026, τα περισσότερα από τα αντικείμενα θα ενωθούν με άλλα πρωτοποριακά πελοποννησιακά ευρήματα και θα βρίσκονται μόνιμα στο πρόσφατα ανακαινισμένο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χώρας της Μεσσηνίας.

Όταν ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2026, το δίκτυο μονοπατιών Πελοποννήσου μήκους 1.075 μιλίων θα ενισχύσει τη θέση αυτής της ορεινής χώρας ως προορισμού για υπαίθρια άσκηση. Κατά μήκος των αναπαλαιωμένων μονοπατιών για μουλάρια, οι πεζοπόροι μπορούν να δοκιμάσουν το φημισμένο ελαιόλαδο της Μεσσηνίας και να επισκεφθούν μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, όπως ο Μυστράς, κοντά στο Euphoria Retreat, το οποίο θα φιλοξενήσει ένα Φεστιβάλ Ευεξίας τον Ιούνιο του 2026, με τις ρίζες του στη φιλοσοφία της αρχαίας ελληνικής ευεξίας.»

Οι 10 top προορισμοί σε Ευρώπη για το 2026

Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κρήτη, Ελλάδα

Φρανκφούρτη, Γερμανία

Άισλεϊ, Σκωτία

Μιλάνο, Ιταλία

Σεν-Ζερβέ-λε-Μπεν, Γαλλία

Σεβίλλη, Ισπανία

Όουλου, Φινλανδία

Πελοπόννησος, Ελλάδα

Άνω Καρνιόλα, Σλοβενία