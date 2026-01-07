Έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τα όρια της ελευθερίας του λόγου στα αμερικανικά πανεπιστήμια προκαλεί η υπόθεση καθηγητή στο Τενεσί, ο οποίος απολύθηκε λόγω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Λίγους μήνες αργότερα, το πανεπιστήμιο αναγκάστηκε όχι μόνο να τον επαναφέρει στη θέση του, αλλά και να του καταβάλει μεγάλη αποζημίωση, αναγνωρίζοντας ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες απόλυσης.

Ο Ντάρεν Μάικλ, αναπληρωτής καθηγητής υποκριτικής και σκηνοθεσίας στο Πανεπιστήμιο Austin Peay State (APSU), επανήλθε στα καθήκοντά του τον περασμένο μήνα, έπειτα από εξωδικαστικό συμβιβασμό με το πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το δημόσιο πανεπιστήμιο του Τενεσί θα του καταβάλει αποζημίωση ύψους 500.000 δολαρίων, ενώ θα καλύψει και έξοδα για υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης.

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου, όταν ο Μάικλ απολύθηκε, μόλις δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και ιδρυτή της Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ, από ελεύθερο σκοπευτή στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Αφορμή αποτέλεσε ανάρτηση του καθηγητή στο Facebook, στην οποία κοινοποίησε άρθρο με τίτλο: «Ο Τσάρλι Κερκ λέει ότι οι θάνατοι από όπλα είναι “δυστυχώς” αποδεκτοί για να διατηρηθεί η 2η Τροπολογία», χωρίς να προσθέσει δικό του σχόλιο.

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, φτάνοντας μέχρι τη γερουσιαστή του Τενεσί Μάρσα Μπλάκμπερν, η οποία δημοσίευσε στιγμιότυπο της σελίδας του καθηγητή στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, συνοδεύοντάς το με το ερώτημα: «Τι λες, Austin Peay;». Στην ανάρτησή της περιλαμβάνονταν επίσης φωτογραφία και το βιογραφικό του Μάικλ.

Λίγες ώρες αργότερα, το Πανεπιστήμιο Austin Peay ανακοίνωσε την απόλυσή του, χαρακτηρίζοντας τις αναρτήσεις «απαράδεκτες και ασεβείς», ενώ υποστήριξε ότι ερμηνεύτηκαν από πολλούς ως έμμεση δικαιολόγηση παράνομης βίας. «Τέτοιες ενέργειες δεν συνάδουν με τη δέσμευση του πανεπιστημίου στον αμοιβαίο σεβασμό και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», είχε δηλώσει τότε ο πρόεδρος του APSU, Μάικ Λικάρι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους όρους του συμβιβασμού, το πανεπιστήμιο αναγνώρισε ότι δεν ακολούθησε τη διαδικασία που προβλέπεται για την απόλυση μονίμου μέλους ΔΕΠ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το APSU δεσμεύεται να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση εκφράζοντας λύπη για τη μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας, η οποία θα σταλεί σε φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του ιδρύματος, σύμφωνα με τη New York Post.