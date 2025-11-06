Η Έρικα Κερκ, στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά τη δολοφονία του συζύγου της, Τσάρλι Κέρκ, περιέγραψε πώς έμαθε ότι ο σύζυγός της είχε πυροβοληθεί. Μίλησε για το σοκ, την απώλεια και την ενοχή που ένιωσε επειδή δεν πρόλαβε να του δώσει ένα φιλί το μοιραίο εκείνο πρωινό.

Η 36χρονη σήμερα χήρα του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή βρισκόταν με τη μητέρα της σε έναν γιατρό, στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν παρακολουθούσε από το κινητό της το event της Turning Point USA στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Τότε, όπως αναφέρει η New York Post, δέχτηκε μία απρόσμενη κλήση από τον Μάικλ Μακκόι, τον διευθυντή του οργανισμού.

Erika Kirk recalls harrowing moment she found out Charlie was shot — after she ‘didn’t get to give him a kiss’ that fateful morning https://t.co/nUVmnwSqIw pic.twitter.com/cHFEzbFHON — New York Post (@nypost) November 6, 2025

«Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», είπε στην εκπομπή του Τζέσι Γουότερς στο Fox News. «Έλεγα συνεχώς “ο Τσάρλι πυροβολήθηκε. Πυροβολήθηκε. Πάρτε τα παιδιά. Φέρτε την ασφάλεια. Πάρτε τα παιδιά. Πάρτε τα παιδιά. Πυροβολήθηκε.” Έτρεξα έξω από το ιατρείο, κατέρρευσα στη μέση του πάρκινγκ και κάλεσα την ασφάλειά μας. Αδιανόητος εφιάλτης».

Ο Μάικλ Μακκόι είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που καλούσε την Έρικα Κερκ σε περιοδεία του οργανισμού. «Χτύπησε τρεις ή τέσσερις φορές. Δεν ήξερα τι να πω. Είναι λόγια που αλλάζουν για πάντα τη ζωή κάποιου, και ξέρεις ότι εσύ πρέπει να τα πεις», ανέφερε.

Η Έρικα Κερκ θυμήθηκε επίσης ότι το προηγούμενο βράδυ του είχε προτείνει να κοιμηθεί μόνος στο δωμάτιο της κόρης τους, για να ξεκουραστεί καλύτερα πριν πάει στην εκδήλωση στη Γιούτα. «Του είπα, “Θέλω να κοιμηθείς καλά. Πήγαινε να κοιμηθείς στο δωμάτιό της, θα χαμηλώσω τον κλιματισμό για να είναι ζεστά και άνετα. Θέλω απλώς να ξεκουραστείς για να είσαι υπέροχος αύριο”», είπε συγκινημένη. «Το πρωί σηκώθηκε πολύ νωρίς. Μπήκε στο υπνοδωμάτιό μας, στο μπάνιο, εκεί όπου είχε αφήσει τη βέρα και το κολιέ του. Τα πήρε και έφυγε. Δεν πρόλαβα να του δώσω ένα φιλί».

Το φιλί εκείνο το έδωσε τελικά αργότερα, όταν ο Τσάρλι Κερκ ήταν στο νοσοκομείο. Οι γιατροί και ένας αστυνομικός τής ζήτησαν να περιμένει να μεταφερθεί η σορός του στο γραφείο τελετών, αλλά εκείνη αρνήθηκε. «Είπα, “Με όλο τον σεβασμό, θέλω να δω τι έκαναν στον άντρα μου και θέλω να του δώσω ένα φιλί, γιατί δεν πρόλαβα να του δώσω ένα φιλί σήμερα το πρωί”».

Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε ενώ μιλούσε σε εκδήλωση της οργάνωσης TPUSA, την οποία ίδρυσε το 2012. Ο φερόμενος δολοφόνος του, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και ενδέχεται να αντιμετωπίσει θανατική ποινή μέσω εκτελεστικού αποσπάσματος. «Δεν θέλω το αίμα αυτού του ανθρώπου να βαραίνει τη συνείδησή μου όταν σταθώ μπροστά στον Κύριο», είπε η Έρικα Κερκ όταν ρωτήθηκε για τη θανατική ποινή. «Θέλω το κράτος να αποφασίσει. Αυτό είναι επίσης βιβλικό. Η δικαιοσύνη θα αποδοθεί τελικά».

Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε ενώ απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τη βία ενόπλων που έχουν κάνει φυλομετάβαση, κάτι που η Έρικα Κερκ πιστεύει ότι δεν ήταν τυχαίο. «Δεν πιστεύω στις συμπτώσεις», είπε. Για τα βίντεο της δολοφονίας που κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο, εκείνη ήταν ξεκάθαρη: «Δεν το είδα ποτέ. Δεν θα το δω ποτέ. Δεν θέλω να το δω. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που όταν τα δεις δεν ξε-βλέπεις ποτέ. Υπάρχουν πράγματα που σημαδεύουν την ψυχή. Δεν θέλω η δημόσια δολοφονία του άντρα μου να είναι κάτι που θα κουβαλάω στη μνήμη μου».

Η Έρικα, πρώην σταρ ομορφιάς και αθλήτρια στο κολεγιακό μπάσκετ, είχε παντρευτεί τον Τσάρλι τον Μάιο του 2021. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, έναν γιο ενός έτους και μία κόρη τριών. «Είναι πολύ γλυκό. Της εξηγώ μερικά πράγματα και της λέω, “αν θέλεις να μιλήσεις στον μπαμπά, απλά κοίτα ψηλά στον ουρανό και ξεκίνα να μιλάς, και μπορεί να σε ακούσει”. Της είπα “Ο μπαμπάς είναι στον παράδεισο” και εκείνη μου είπε, “Νομίζεις ότι μπορώ να πάω κι εγώ κάποια στιγμή;”», διηγήθηκε με δάκρυα. «Της είπα, “Μωρό μου, όλοι θα πάμε μια μέρα”».

"If ever you want to talk to Daddy, you just look up to the sky and start talking to him — he can hear you."



Erika Kirk shares that her daughter asked if she could visit her late father, Charlie Kirk, on his “work trip with Jesus.”



"Baby, we will all go one day." |… pic.twitter.com/2WemPhT2b6 — Fox News (@FoxNews) November 6, 2025

Η Έρικα Κερκ αποκάλυψε ακόμα ότι στην αρχή πίστευε πως ο Τσάρλι θα επιβίωνε από τον πυροβολισμό, αλλά κατάλαβε ότι ήταν θανάσιμα τραυματισμένος όταν τον είδε στο νοσοκομείο. «Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο, είχε αυτό το μικρό χαμόγελο στο πρόσωπο. Για μένα, αυτό το χαμόγελο έλεγε “νόμιζες ότι τελείωσες αυτό που έχτισα. Νόμιζες ότι μπορούσες να σταματήσεις αυτό το κίνημα. Πήρες το σώμα μου, αλλά όχι την ψυχή μου”».

Μετά τον θάνατό του, η Έρικα Κερκ ανέλαβε την προεδρία της Turning Point USA. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος βοήθησε να μεταφερθεί η σορός του Τσάρλι πίσω στην Αριζόνα, εμφανίστηκε στο πλευρό της στην πρώτη της μεγάλη δημόσια συγκέντρωση, στο Πανεπιστήμιο του Μισισίπι.