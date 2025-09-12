Μια δυνατή και συγκινητική στιγμή καταγράφηκε κατά την επιστροφή της σορού του Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα. Η Ούσα Βανς, σύζυγος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στάθηκε στο πλευρό της χήρας του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, κρατώντας το χέρι της καθώς αποβιβάζονταν από το Air Force Two.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ντυμένες στα μαύρα και φορώντας γυαλιά ηλίου, οι δύο γυναίκες κατέβηκαν μαζί τη σκάλα του αεροσκάφους, με την Ερικα, μητέρα δύο μικρών παιδιών, να έχει το βλέμμα στραμμένο χαμηλά. Η Ούσα Βανς τη συνόδευσε βάζοντας το χέρι της γύρω από τους ώμους της, πριν πιαστούν χέρι-χέρι για να περπατήσουν μέχρι το έδαφος.

Powerful moment Charlie Kirk's widow Erika holds hands with Usha Vance on his final journey on Air Force 2 https://t.co/HYyDDnRkX0 — Daily Mail (@DailyMail) September 12, 2025

Στην πτήση επέβαιναν και τα δύο παιδιά του Τσάρλι Κερκ καθώς και οι γονείς του, που ήταν παρόντες στη στιγμή της δολοφονίας του. Μέλη της Εθνοφρουράς μετέφεραν το φέρετρο του 31χρονου ακτιβιστή, το οποίο έφερε πίσω στην πατρίδα του.

Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει δηλώσει ότι θα παραστεί. «Είναι συντετριμμένη, απόλυτα συντετριμμένη», είπε ο πρώην πρόεδρος για τη χήρα του Κερκ, με την οποία επικοινώνησε.

Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε την Τετάρτη, όταν μια σφαίρα τον πέτυχε στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο UVU στη Γιούτα, μπροστά σε περισσότερους από 3.000 ανθρώπους. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης πυροβόλησε από το κτίριο Losee Center, περίπου 60 μέτρα από τον χώρο.