Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η πλατεία Συντάγματος έγινε το επίκεντρο του εορτασμού της Αθήνας για την υποδοχή του νέου έτους. Πλήθος κόσμου αψήφησε το κρύο και μαζεύτηκε από νωρίς για να απολαύσει το μουσικό θέαμα που ετοίμασαν ο Κώστας Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη.

Την εκδήλωση είχε ανοίξει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων.

Όταν έφτασε η ώρα για την αλλαγή του χρόνου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέβηκε στη σκηνή της πλατείας, ευχήθηκε για τη νέα χρονιά, μίλησε για «την Αθήνα που ενώνει» και μαζί με τους καλλιτέχνες έκανε την αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του 2026.

Στις 12 ακριβώς πυροτεχνήματα τινάχθηκαν και φώτισαν τον αττικό ουρανό, αλλά όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος ήταν στην πλειοψηφία τους αθόρυβα, ώστε να μην ταραχθούν οι τετράποδοι «κάτοικοι» της πρωτεύουσας.

Ταυτόχρονα, στον ουρανό εκατοντάδες drones δημιούργησαν ένα σόου με φωτεινά σχέδια, ενώ στο τέλος σχημάτισαν και το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου, καθώς πάνω στη σκηνή τραγούδησαν και δύο δικά του τραγούδια ως έναν μικρό φόρο τιμής.

Το πάρτι με τον Μαραβέγια και τη Μόρφη συνεχίστηκε και μετά τις 12. Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου.

Με φαντασμαγορικό τρόπο, όπως αρμόζει στην περίσταση, εορτάστηκε η αλλαγή του χρόνου και στα δύο Χριστουγεννιάτικα Χωριά που λειτουργεί η Περιφέρεια Αττικής.

Παρά το τσουχτερό κρύο, μικροί και μεγάλοι παραβρέθηκαν στο Πεδίον του ‘Αρεως και στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση για να υποδεχτούν την έλευση της νέας χρονιάς σε ένα λαμπερό περιβάλλον, παρέα με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής.

Το κουμπί της καθιερωμένης αντίστροφης μέτρησης πάτησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στο Πάρκο Τρίτση, όπου βρέθηκε με την οικογένειά του, ενώ η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά και στο έτερο Χωριό.

Αμέσως μετά ένα φαντασμαγορικό drone show φώτισε τον αττικό ουρανό με χριστουγεννιάτικα σύμβολα και μηνύματα.

Πριν και μετά την αλλαγή του έτους, την ατμόσφαιρα και στους δύο χώρους «ζέσταναν» με τις επιτυχίες τους η Κλαυδία στο Πάρκο Τρίτση και η Ελένη Φουρέιρα στο Πεδίον του ‘Αρεως.

Το εορταστικό πρόγραμμα και στα δύο πάρκα, με συναυλίες, εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και πολλά happenings, θα συνεχιστεί έως και τις 7 Ιανουαρίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.