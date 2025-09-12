Παρά την μεγάλη δημόσια και πολιτική προσοχή που έχει συγκεντρώσει η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο δράστης της επίθεσης που έχει σοκάρει τις ΗΠΑ παραμένει ελεύθερος ύστερα από 24 και πλέον ώρες άκαρπου ανθρωποκυνηγητού.

Ο δράστης εξαφανίστηκε μετά την επίθεση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα και παραμένει ελεύθερος, παρά τις εκκλήσεις του FBI και των τοπικών αρχών για πληροφορίες σχετικά με την επίθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει κατονομαστεί κανένας ύποπτος, αλλά έχουν δημοσιευτεί εικόνες και βίντεο ενός ατόμου, στο οποίο στρέφεται το ενδιαφέρον.

Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι ο ύποπτος είναι:

Άνδρας

Σε νεαρή σχετικά ηλικία

Έφτασε στο πανεπιστήμιο πριν το μεσημέρι

Πυροβόλησε με τουφέκι από την οροφή

Πήδηξε από το κτίριο, κινήθηκε μέσω των κλιμακοστασίων και διέφυγε

Δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες ενός ατόμου με καπέλο, γυαλιά ηλίου και μαύρο μπλουζάκι με μακριά μανίκια, που κουβαλούσε σακίδιο.

Πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για τον ύποπτο ως δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ.

Όσοι κάλεσαν την αστυνομία περιέγραψαν ότι είδαν ένα άτομο στο πανεπιστήμιο που φορούσε «τζιν, μαύρο μπλουζάκι, μαύρη μάσκα» και κουβαλούσε ένα «μακρύ τουφέκι».

Έχει προσφερθεί αμοιβή 100.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγήσει στη σύλληψή του.

Το τουφέκι

Ένα στοιχείο που έχουν οι ερευνητές είναι ένα τουφέκι Mauser .30 διαμετρήματος με βιδωτό μηχανισμό που βρέθηκε σε μια πετσέτα στο δάσος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφόρησαν μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και περιγράφηκαν στο Associated Press, από τη θαλάμη ανακτήθηκε ένα χρησιμοποιημένο φυσίγγι, ενώ στο γεμιστήρα υπήρχαν άλλα τρία φυσίγγια.

Το όπλο και τα πυρομαχικά αναλύθηκαν από τις αρχές σε ομοσπονδιακό εργαστήριο. Ομοίως, οι αρχές συνέλεξαν επίσης αποτυπώματα παπουτσιών, παλάμης και αντιβραχίου για ανάλυση, λαμβάνοντας περίπου 200 πληροφορίες από το κοινό.

Πώς έγινε η δολοφονία

Σημαιοφόρος της νεολαίας των τραμπιστών, πλέον «μάρτυρας» για την αμερικανική δεξιά και άκρα δεξιά, ο Τσάρλι Κερκ σκοτώθηκε προχθές όταν χτυπήθηκε από σφαίρα στον λαιμό καθώς έπαιρνε μέρος σε δημόσια εκδήλωση διαλόγου σε πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα, στις δυτικές ΗΠΑ.

Ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τη βία με τη χρήση πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ στην εκδήλωση στην πανεπιστημιούπολη του Utah Valley University όταν ακούστηκε πυροβολισμός. Χτυπημένος στον λαιμό από σφαίρα που πιστεύεται ότι βλήθηκε από ταράτσα, κατέρρευσε. Το πλήθος καταλήφθηκε από πανικό.

Η είδηση της δολοφονίας διαδόθηκε σαν πυρκαγιά στις ΗΠΑ, όπου η πολιτική βία αναζωπυρώνεται τα τελευταία χρόνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε στόχος δύο αποπειρών κατά της ζωής του στην περυσινή προεκλογική εκστρατεία. Φέτος η Μελίσα Χόρτμαν, βουλεύτρια των δημοκρατικών στο κοινοβούλιο στη Μινεσότα, καθώς και ο σύζυγός της, δολοφονήθηκαν, ενώ άλλος τοπικός αιρετός τραυματίστηκε σοβαρά.

Με καταγωγή από προάστιο στο Σικάγο, πιστός χριστιανός, υποστηρικτής της οπλοφορίας, ο ίνφλουενσερ της δεξιάς, πατέρας δύο παιδιών, εγκατέλειψε τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στον ακτιβισμό υπέρ των Ρεπουμπλικάνων· ο ίδιος κι η Turning Point USA πιστώθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ μερίδιο της νίκης του το 2024, καθώς κινητοποίησαν νέους υπέρ του μεγιστάνα.