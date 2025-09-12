Αμέσως μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ σε μια συγκέντρωση στη Γιούτα των ΗΠΑ, έγιναν στο διαδίκτυο αναρτήσεις από δασκάλους που πανηγύριζαν το θάνατό του.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η New York Post, μια δασκάλα ειδικής αγωγής στο King Elementary School στο Framingham της Μασαχουσέτης, η Samantha Marengo, δημοσίευσε ένα βίντεο στο διαδίκτυο όπου τραγουδούσε χαρούμενα το «God Bless America», ενώ στεκόταν μπροστά από μια οθόνη που κάλυπτε την έκτακτη είδηση για τη δολοφονία του Κερκ.

Samantha Marengo, a teacher at King Elementary School posted a video online appearing to CELEBRATE Charlie Kirk being ass*ssinated.



THIS person teaches YOUR children.



Any comment @framinghamps? pic.twitter.com/D2vDDGwvyp — Libs of TikTok (@libsoftiktok) September 11, 2025

Το βίντεο, που έχει πλέον διαγραφεί, διατηρήθηκε από τον λογαριασμό Libs of TikTok, ο οποίος σχολίασε: «ΑΥΤΟΣ ο άνθρωπος διδάσκει τα ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ».

Στη Νέα Υόρκη, ένας άλλος δάσκαλος δημόσιου σχολείου αποκάλεσε τον Κερκ «επίδοξο Γκέμπελς», αναφερόμενος στον επικεφαλής προπαγανδιστή του ναζιστικού κόμματος, σε φερόμενες αναρτήσεις του στο Facebook, γράφοντας «Καλά ξεκουμπίδια στα σκουπίδια».

Κανένας από τους δύο δασκάλους δεν απάντησε στις αιτήσεις για σχόλια από την Post την Πέμπτη.

Ο Κερκ δολοφονήθηκε με μία μόνο σφαίρα στο λαιμό. Το άτομο που τον πυροβόλησε έφυγε από τον τόπο του εγκλήματος και ήταν ακόμα ελεύθερο την Πέμπτη το βράδυ, αλλά το FBI είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες του φερόμενου ως δράστη και είπε ότι φαινόταν να είναι σε ηλικία κολεγίου.

Εντωμεταξύ, η Kristen Eve, καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαίδευσης του υπουργείου Άμυνας στο Fort Bragg της Βόρειας Καρολίνας, φέρεται να έγραψε στο Facebook: «Ήταν ένας άχρηστος άνθρωπος. Δεν θα τον θρηνήσω ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου τα πράγματα θα πρέπει να γίνουν άσχημα, να γίνουν χαοτικά, ίσως ακόμη και βίαια, για να αλλάξει αυτή η καταστροφή που είναι η χώρα μας».

Στη συνέχεια, η καθηγήτρια πρόσθεσε ότι η ψήφος «ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ», «γ… την ευγενική συμπεριφορά» και «γ… αυτόν τον τύπο».

Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, μόνο ένας μικρός αριθμός σχολικών περιφερειών είχε απαντήσει στις διαμαρτυρίες που προκάλεσαν οι αναρτήσεις αυτές. Ωστόσο, οι Αρχές της Φλόριντα εξέδωσαν προειδοποίηση την Πέμπτη, δεσμευόμενες να τιμωρήσουν οποιαδήποτε «απαίσια» συμπεριφορά από καθηγητές που σχετίζεται άμεσα με τον θάνατο του Κερκ.