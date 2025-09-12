Η αστυνομία εξετάζει πολλαπλά στοιχεία σχετικά με τη φονική επίθεση εναντίον του συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, στη Γιούτα, αφού το FBI έδωσε στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες ενός «προσώπου ενδιαφέροντος».

Οι εικόνες δείχνουν ένα άτομο που φοράει μαύρο καπέλο μπέιζμπολ, μαύρη μακρυμάνικη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και γυαλιά ηλίου.

Οι ομοσπονδιακές αρχές στο γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι ανακοίνωσαν επίσης αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη.

We're releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν δηλώσει ότι ο ελεύθερος σκοπευτής φέρεται να πήδηξε από μια στέγη και να διέφυγε σε γειτονιά, αφού πυροβόλησε μία φορά.

Επίσης ανέφεραν ότι ο ύποπτος είναι άνδρας που «φαίνεται να είναι ηλικίας φοιτητή» και κατάφερε να αναμειχθεί στο πλήθος στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ, στο Όρεμ, όπου σκοτώθηκε ο Κερκ.

Ο Κερκ, 31 ετών, δεξιός influencer, δέχθηκε μοιραία πυροβολισμό στον λαιμό το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ μιλούσε σε εκδήλωση με φοιτητές του πανεπιστημίου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Το τουφέκι που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση έχει βρεθεί.

Σε ενημέρωση την Πέμπτη, ο πράκτορας του FBI Ρόμπερτ Μπολς δήλωσε: «Μπορώ να σας πω ότι έχουμε ανακτήσει αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη χθεσινή επίθεση… πρόκειται για ένα ισχυρό επαναληπτικό τουφέκι με κλείστρο. Το όπλο αυτό βρέθηκε σε δασική περιοχή όπου είχε διαφύγει ο δράστης. Το εργαστήριο του FBI θα προχωρήσει σε ανάλυση».

Οι ερευνητές συνέλεξαν αποτύπωμα υποδήματος, αποτύπωμα παλάμης και ίχνη από τον πήχη για περαιτέρω εξέταση.

Ο Κερκ, πατέρας δύο παιδιών, ήταν διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Turning Point USA, μιας σημαντικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην προώθηση συντηρητικών ιδεών σε σχολεία και πανεπιστήμια.

Είχε εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Κερκ και η οργάνωση Turning Point USA διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της υποστήριξης των νέων προς τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου. Οι εκδηλώσεις του σε πανεπιστημιουπόλεις σε ολόκληρη τη χώρα συνήθως συγκέντρωναν μεγάλα πλήθη.

Πολλοί παρακολούθησαν τον κ. Κερκ, τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, καθώς προωθούσε τον συντηρητισμό στις νεότερες γενιές και εξελίχθηκε σε μία από τις κορυφαίες φωνές του κινήματος Make America Great Again (MAGA).

Θα του απονεμηθεί το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στον κ. Κερκ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου στη Βιρτζίνια, λέγοντας πως θα του απονείμει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

«Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να εκφράσω τη φρίκη και τη θλίψη που ένιωσαν τόσοι πολλοί Αμερικανοί για τη φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ», δήλωσε ο κ. Τραμπ.

«Ο Τσάρλι υπήρξε ένας γίγαντας της γενιάς του, υπερασπιστής της ελευθερίας και πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ανθρώπους. Οι προσευχές μας συνοδεύουν την υπέροχη σύζυγό του, Έρικα, και τα όμορφα παιδιά του».

Αργότερα πρόσθεσε ότι το FBI σημειώνει «μεγάλη πρόοδο» στον εντοπισμό του δράστη και ότι έχει «μία ένδειξη» για το κίνητρο, χωρίς όμως να επεκταθεί.

«Είναι ένα ζώο, ένα απόλυτο ζώο, ελπίζω να τον συλλάβουν και να τον πιάσουν», κατέληξε.