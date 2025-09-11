Το FBI δημοσίευσε φωτογραφίες ενός ατόμου που θεωρείται ύποπτο για τον πυροβολισμό κατά του Τσάρλι Κερκ.
Δύο φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο X δείχνουν ένα άτομο με μαύρα γυαλιά ηλίου, καπέλο μπέιζμπολ, μακρυμάνικη μαύρη μπλούζα και τζιν.
Το FBI ζητά τη βοήθεια του κοινού για την ταυτοποίηση του ατόμου σε σχέση με την επίθεση στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα την Τετάρτη, όταν με μία σφαίρα έπεσε νεκρός ο γνωστός συντηρητικός ακτιβιστής και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ.
We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.
Το FBI χαρακτήρισε τον εικονιζόμενο άνδρα ως «πρόσωπο ενδιαφέροντος» στην υπόθεση.
Αμοιβή 100.000 δολάρια δίνει το FBI για πληροφορίες σχετικά με τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Βρέθηκε το όπλο του σε δάσος
Νωρίτερα, το FBI ανακοίνωσε πως έχει εντοπιστεί το όπλο του δράστη σε δασώδη περιοχή, ενώ η Wall Street Journal έγραψε πως στις σφαίρες μέσα στο τουφέκι υπήρχαν σφαίρες με χαραγμένα συνθήματα υπέρ των τρανς και της αντιφασιστικής ιδεολογίας.
Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως θα απονείμει στον Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.
Το FBI προσφέρει αμοιβή έως 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah.