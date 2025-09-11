Σύμφωνα με το Wall Street Journal, οι Αρχές βρήκαν πυρομαχικά χαραγμένα με «συνθήματα υπέρ των τρανς και της αντιφασιστικής ιδεολογίας» μέσα σε ένα τουφέκι που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε για να πυροβοληθεί ο Τσάρλι Κερκ.

Το FBI ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι έχει ανακτήσει ένα επαναληπτικό τουφέκι τύπου bolt-action, που είχε εγκαταλείψει ο ύποπτος σε δασώδη περιοχή.

Το τουφέκι βρέθηκε τυλιγμένο σε πετσέτα, με έναν κάλυκα στον θάλαμο και τρεις αχρησιμοποίητες σφαίρες στον γεμιστήρα, οι οποίες έφεραν χαραγμένα λόγια, σύμφωνα με την Journal, που επικαλείται εσωτερικό σημείωμα των Αρχών και πηγή που γνωρίζει την πορεία της έρευνας.

Ο Κερκ συζητούσε για μαζικούς πυροβολισμούς όπου εμπλέκονταν τρανς άτομα στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα, όταν δέχθηκε έναν και μόνο πυροβολισμό από μακρινή απόσταση.