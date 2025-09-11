Ο Τσάρλι Κερκ, που πέθανε αφού δέχθηκε πυροβολισμό κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Πανεπιστήμιο Utah Valley την Τετάρτη, είχε μακρά ιστορία αμφιλεγόμενων τοποθετήσεων και συχνά προκαλούσε αντιδράσεις με δηλώσεις του.

Δεξιός ακτιβιστής και συνιδρυτής της οργάνωσης νεολαίας Turning Point USA, μιας συντηρητικής ομάδας, ο Κερκ βοήθησε επίσης στην κινητοποίηση των νεαρών ψηφοφόρων του Τραμπ και ήταν γνωστός για τα βίντεο «Prove Me Wrong» (απόδειξε πως κάνω λάθος), στα οποία έκανε ντιμπέιτ με φοιτητές σε πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ.

Ο Κερκ υπήρξε επίσης ραδιοφωνικός παραγωγός και podcaster, που συχνά χρησιμοποιούσε τις πλατφόρμες του για να επιτίθεται σε φιλελεύθερες απόψεις σε θέματα όπως η οπλοκατοχή, η κλιματική αλλαγή, το κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων και τα ζητήματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Ακολουθούν μερικές από τις πιο αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις του.

Οπλοκατοχή

Πριν από μερικά χρόνια, ο Κερκ είχε δηλώσει ότι ορισμένοι θάνατοι από όπλα στις ΗΠΑ είναι ανεκτοί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της Δεύτερης Τροπολογίας του αμερικανικού συντάγματος, που κατοχυρώνει το δικαίωμα στην οπλοκατοχή.

«Αξίζει να πληρώνουμε το κόστος, δυστυχώς με κάποιους θανάτους από όπλα κάθε χρόνο, ώστε να έχουμε τη Δεύτερη Τροπολογία για να προστατεύουμε τα υπόλοιπα, θεόσταλτα δικαιώματά μας», είπε στις 5 Απριλίου 2023, σε εκδήλωση στο Salt Lake City, όπως γράφει το cbc. «Αυτό είναι μια συνετή συμφωνία».

Charlie Kirk (2023): "I think it's worth to have a cost of unfortunately some gun deaths every single year so that we can have the 2nd Amendment. That is a prudent deal. It is rational. Nobody talks like this. They live in a complete alternate universe." pic.twitter.com/sEHw5suXEW — Ron Smith (@Ronxyz00) September 10, 2025

Λίγο πριν τον πυροβολισμό του την Τετάρτη, livestreams έδειξαν έναν θεατή να τον ρωτά πόσοι από τους δράστες μαζικών δολοφολιών των τελευταίων δέκα χρόνων ήταν διεμφυλικοί Αμερικανοί. «Πάρα πολλοί», απάντησε ο Κερκ.

Ο παρευρισκόμενος είπε ότι ο αριθμός είναι πέντε και μετά ρώτησε αν γνωρίζει πόσοι δράστες συνολικά υπήρξαν στην Αμερική την τελευταία δεκαετία. «Μετράμε ή όχι και τη βία των συμμοριών;» απάντησε ο Κερκ.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ακούστηκε ένας δυνατός ήχος πυροβολισμού και ο Κερκ έπεσε από την καρέκλα του.

Πολιτικά δικαιώματα

Σε πολιτικό συνέδριο τον Δεκέμβριο του 2023 που διοργάνωσε η Turning Point USA, το Wired ανέφερε ότι ο Κερκ επέκρινε όχι μόνο τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, αποκαλώντας τον «φρικτό» και «όχι καλό άνθρωπο», αλλά και τον Νόμο περί Πολιτικών Δικαιωμάτων του 1965, που απαγόρευσε τις διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο και την εθνική καταγωγή, καθώς και τον φυλετικό διαχωρισμό.

«Έχω μια πολύ, πολύ ριζοσπαστική άποψη γι’ αυτό, αλλά μπορώ να την υπερασπιστώ και την έχω σκεφτεί», είπε. «Κάναμε τεράστιο λάθος όταν περάσαμε τον Νόμο περί Πολιτικών Δικαιωμάτων τη δεκαετία του ’60».

Υποστήριξε ότι ο νόμος αυτός δημιούργησε μια «μόνιμη» γραφειοκρατία με σκοπό την προώθηση της διαφορετικότητας και της ισότητας.

Είχε αποκαλέσει τον Τζορτζ Φλόιντ (τον μαύρο άνδρα του οποίου η δολοφονία το 2020 από την αστυνομία της Μινεάπολις πυροδότησε διαμαρτυρίες) «καθίκι» σε μια εκδήλωση σε πανεπιστημιούπολη και είχε επαναλάβει αμφισβητούμενους ισχυρισμούς σχετικά με τον θάνατό του.

Για τις γυναίκες

Ο Κερκ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι γυναίκες πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στη μητρότητα έναντι της καριέρας, υποστηρίζοντας ότι οι νέες γυναίκες υποφέρουν επειδή ενθαρρύνονται να επικεντρώνονται στη δουλειά και όχι στην οικογένεια. Άσκησε κριτική στα αντισυλληπτικά, ισχυριζόμενος ότι κάνουν τις γυναίκες «θυμωμένες και πικρές» και έχει πει ότι οι γυναίκες άνω των 30 δεν είναι πλέον ελκυστικές -σχόλια που χαρακτηρίστηκαν μισογυνιστικά.

Ήταν γνωστός για τον τρόπο που περιέγραφε τις προοδευτικές θέσεις για το φύλο και τη σεξουαλικότητα ως «σεξουαλική αναρχία», υποστηρίζοντας ότι οι Δημοκρατικοί θέλουν μια κοινωνία «χωρίς πολιτισμική ταυτότητα» και καταδικάζοντας την εκπαίδευση που συμπεριλαμβάνει τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Ο Κερκ ρωτήθηκε σε δημόσια συζήτηση πώς θα αντιδρούσε εάν η δική του κόρη, στην ηλικία των 10 ετών, βιαζόταν και έμενε έγκυος. Σε μια συζήτηση που έγινε viral, ο Κερκ απάντησε με τρόπο που τόνισε την αδιάλλακτη αντίθεσή του στην άμβλωση υπό οποιαδήποτε περίσταση.

«Αυτό είναι υπερβολικά γραφικό», είπε ο Κερκ. «Αλλά η απάντηση είναι ναι, το μωρό θα γεννηθεί».

Θεωρίες συνωμοσίας

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ο Κερκ διακινούσε συχνά θεωρίες συνωμοσίας στα social media και είχε δεχθεί προσωρινό αποκλεισμό από το Twitter για παραπληροφόρηση.

Now, more than ever, we need the wall



With China Virus spreading across the globe, the US stands a chance if we can control of our borders



President Trump is making it happen



I explain why this matters & SO MUCH MORE!



Subscribe—https://t.co/y6TCJYbSOJpic.twitter.com/97bN8Ll5bX — Charlie Kirk (@charliekirk11) March 10, 2020

Τον Μάρτιο του 2020 ανάρτησε για τον «κινεζικό ιό» -μια φράση που υιοθέτησε και ο Τραμπ. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, το ετήσιο γκαλά της Turning Point USA έγινε κανονικά στη Φλόριντα, παρά τα μέτρα περιορισμού.

Charlie Kirk just compared vaccination guidelines to apartheid pic.twitter.com/ZfliKJ2ER2 — Kat Abughazaleh (@KatAbughazaleh) July 8, 2021

Το 2021, σε συνέντευξή του με τον Τάκερ Κάρλσον, είχε συγκρίνει τις απαιτήσεις για εμβολιασμό με το απαρτχάιντ.

Τον Φεβρουάριο του 2024, σε ανάρτηση στο Instagram, αναφέρθηκε στη θεωρία συνωμοσίας της «μεγάλης αντικατάστασης» (που έχει καταρριφθεί ευρέως), υποστηρίζοντας ότι οι παράτυποι μετανάστες έρχονται στις ΗΠΑ για να «αντικαταστήσουν» τους λευκούς Αμερικανούς.

«Δεν αντέχω τη λέξη ενσυναίσθηση»

Στο επεισόδιο της 12ης Οκτωβρίου 2022 του The Charlie Kirk Show, ο Κερκ συζήτησε για το πώς ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον χρησιμοποιούσε την ενσυναίσθηση ως πολιτική στρατηγική. Παρεμπιπτόντως, σχολίασε τον ίδιο τον όρο:

«Δεν αντέχω τη λέξη ενσυναίσθηση, βασικά. Νομίζω ότι είναι ένας επινοημένος new age όρος που κάνει πολύ κακό».

Θαυμαστές του τόνισαν ότι, παρά τη συγκρουσιακή ρητορική του, απολάμβανε τον διάλογο και την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών.

Αντιμετώπισε με χιούμορ μια πρόσφατη σάτιρα από το South Park, θεωρώντας την απόδειξη της «πολιτισμικής μας κυριαρχίας στο διαδίκτυο».

«Πρέπει να έχουμε καλή διάθεση όταν μας κοροϊδεύουν», είπε στο YouTube, για το επεισόδιο της 6ης Αυγούστου όπου εμφανίστηκαν ντιμπέιτ τύπου «Prove Me Wrong» με τον χαρακτήρα Έρικ Κάρτμαν στον ρόλο του Κερκ.

«Αυτό είναι επιτυχία, αυτό είναι νίκη», πρόσθεσε. «Εμείς οι συντηρητικοί έχουμε χοντρό πετσί, όχι λεπτό. Μπορείς να μας κοροϊδέψεις, δεν έχει σημασία».