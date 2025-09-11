Άφαντος παραμένει ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, του ακτιβιστή και συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο «ύποπτος» που είχε τεθεί υπό κράτηση αφέθηκε ελεύθερος και η έρευνα συνεχίζεται. Δεν έχει αναφερθεί κανένα πιθανό κίνητρο για τον φόνο. Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στη Γιούτα (δυτικά), Σπένσερ Κοξ, πάντως δεν έχει καμιά αμφιβολία: επρόκειτο για «πολιτική δολοφονία».

«Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;» ρώτησε ένα μέλος από το κοινό, με προκλητική διάθεση προς τον ακτιβιστή.

Η απάντησή του ήταν «πολλοί», με το πλήθος να αντιδρά έντονα. Ακολούθως, ο ίδιος άνθρωπος είπε στον Κερκ ότι ο αριθμός ήταν «πέντε», ρωτώντας αν ήξερε πόσοι ένοπλοι δράστες μαζικών πυροβολισμών υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια.

«Μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;» ρώτησε από την πλευρά του ο Κερκ. Αυτές ήταν οι τελευταίες του λέξεις, προτού η σφαίρα τον χτυπήσει και τον ρίξει από την καρέκλα του.

Σε πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα social media, λίγα δευτερόλεπτα πριν από τον πυροβολισμό, φαίνεται ο Τσάρλι Κερκ να μιλάει στο κοινό του. Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως εκείνη τη στιγμή είχε συνομιλία με έναν άνθρωπο από το κοινό για τα περιστατικά μαζικών πυροβολισμών στις ΗΠΑ.

⚠️ Charlie Kirk was shot during his Utah event. Chaos broke out as the crowd ran for safety. Authorities are still investigating. Violence should never be the answer.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ τον χαρακτήρισε μέσω Truth Social «μάρτυρα», αποδίδοντας με τη σειρά του την ευθύνη για τον φόνο του νεαρού στη ρητορική της «ριζοσπαστικής αριστεράς» και διαμηνύοντας πως η κυβέρνησή του «θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν».

President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk.



"I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God."

🚨🚨🚨🚨NOW – The suspected assassin of Charlie Kirk has been taken into custody by police at Utah Valley University.

«Το περιστατικό βρίσκεται ακόμη υπό ενεργό έρευνα», δήλωσε σε ενημέρωσή του το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με το FBI, το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας της Γιούτα, το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Γιούτα και τα τοπικά αστυνομικά τμήματα. Το περιστατικό ήταν μια «στοχευμένη επίθεση», αναφέρει το τμήμα, με τον ύποπτο να πιστεύεται ότι πυροβόλησε θανάσιμα τον Τσάρλι Κερκ από την οροφή ενός κτιρίου. Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες «για να προστατεύσει την ακεραιότητα της έρευνας» όπως λέει.

Στην περιοχή γύρω από την πανεπιστημιούπολη, η Αστυνομία διεξάγει εκτενείς έρευνες συλλέγοντας πληροφορίες για τον δολοφόνο του Κερκ. Η πανεπιστημιούπολη παραμένει κλειστή και βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί περιφέρονται στην περιοχή, απαγορεύοντας σε οποιονδήποτε να εισέλθει σε αυτή.

Περίπου 3.000 άτομα παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του πανεπιστημίου.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ κράτησαν ενός λεπτού σιγή για τον Κερκ, ωστόσο γρήγορα ξέσπασε καβγάς μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών.

Η Ρεπουμπλικανίδα βουλευτής, Λόρεν Μπόμπερτ, είχε ζητήσει να διαβαστεί μια προσευχή δυνατά για τον Κερκ, λέγοντας ότι «οι σιωπηλές προσευχές έχουν σιωπηλά αποτελέσματα».

Αρκετοί Δημοκρατικοί φώναξαν στη συνέχεια ως απάντηση «Τι γίνεται με τα παιδιά στο Κολοράντο;», αναφερόμενοι σε μια ένοπλη επίθεση σε λύκειο που είχε λάβει χώρα την ίδια ημέρα.