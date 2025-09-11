Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, συντηρητικός influencer με μεγάλη επιρροή, κήρυκας του τραμπισμού στη νεολαία, σκοτώθηκε από σφαίρα εν μέσω δημόσιας εκδήλωσης στον χώρο πανεπιστημίου στη Γιούτα (δυτικά) χθες Τετάρτη.

Επικεφαλής πιθανόν του σημαντικότερου νεολαιίστικου κινήματος της δεξιάς στις ΗΠΑ, του οποίου υπήρξε συνιδρυτής το 2012, σε ηλικία 18 ετών, ο Τσάρλι Κερκ έκανε δημόσια εμφάνιση χθες το μεσημέρι (τοπική ώρα) σε πανεπιστημιούπολη στην κοιλάδα της Γιούτας, στο Όρεμ, κάπου εξήντα χιλιόμετρα νότια της Σολτ Λέικ Σίτι, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Φορώντας απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, καθισμένος σε καρέκλα κάτω από λευκή σκηνή με τα μπλε και κόκκινα χρώματα της περιοδείας του «American comeback», απαντούσε σε ερωτήσεις κοινού που είχε συγκεντρωθεί σε εξωτερικό χώρο.

Η δημόσια συγκέντρωση, η πρώτη από περίπου δεκαπέντε εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει σε όλη τη χώρα ως τα τέλη Οκτωβρίου, είχε κεντρικό σύνθημα «Prove me wrong» («δείξτε μου πως σφάλλω»).

«Υπήρχε πολύς κόσμος. Ήρθε, μοίρασε καπελάκια, ζέστανε το πλήθος», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρώην κοινοβουλευτικός Τζέισον Τσίφιτς, παρών επιτόπου, στο Fox News.

Ο πυροβολισμός, οι κραυγές

Η εκπυρσοκρότηση ακούστηκε τη στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν αστραπιαία σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;» ρώτησε το μέλος του κοινού, με προκλητική διάθεση προς τον ακτιβιστή.

Ο άνδρας στον οποίο είχε πιστώσει την κινητοποίηση της νεολαίας υπέρ του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεάθηκε να προσπαθεί να πιάσει τον σβέρκο του, κατέρρευσε, αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του.

Ακούστηκαν κραυγές πανικού. Βαριά τραυματισμένος, ο τριαντάρης πόντκαστερ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από σωματοφύλακές του.

«Όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός, οι πάντες έπεσαν κάτω κι άρχισαν να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις ουρλιάζοντας και κραυγάζοντας», ανέφερε ο κ. Τσίφιτς.

«Ύποπτος» συλλαμβάνεται, αφήνεται ελεύθερος

Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε μια σφαίρα που βλήθηκε από «κτίριο σε απόσταση περίπου 180 μέτρων», σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.

Ο δράστης πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ από σημείο «μέσα» στην πανεπιστημιούπολη, «πιθανόν από οροφή» κτιρίου, διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές.

Look closely at the roof the shooter is running away just after Charlie was shot. pic.twitter.com/zvEcBXlIj3 — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) September 10, 2025

Πιστεύεται πως διαφεύγει και αναζητείται ενεργά από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Επικράτησε σύγχυση για το εάν έχει συλληφθεί. Ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ, πιστός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε μέσω X πως ύποπτος τελούσε υπό κράτηση. Κατόπιν άλλαξε σκοπό, διευκρίνισε πως το πρόσωπο που συνελήφθη αφέθηκε ελεύθερο «κατόπιν ανάκρισης».

Ο κυβερνήτης στη Γιούτα, ο Σπένσερ Κοξ, αναφερόμενος σε αυτή που τόνισε πως ήταν «πολιτική δολοφονία», προτίμησε να μιλήσει για «πρόσωπο ενδιαφέροντος» υπό κράτηση, χρησιμοποιώντας όρο που δεν σημαίνει απαραιτήτως πως επρόκειτο για τον δράστη.

Ο Μπο Μέισον, επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας στη Γιούτα, επέμενε σχεδόν ταυτόχρονα πως ο δράστης της δολοφονίας διαφεύγει τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγές του στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε πως ο δράστης δεν έχει καν ταυτοποιηθεί.

Footage shows someone on the roof where AP says the shooter was during Charlie Kirk’s shooting. pic.twitter.com/U8uXlKOxQ5 — Jim clancy (@f61e05dfbf9341b) September 11, 2025

Ανακοινώσεις Τραμπ, καταδίκες του πολιτικού κόσμου

Τον θάνατο του μέγα υποστηρικτή του ανακοίνωσε ο ίδιος ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ: «ο σπουδαίος, ως ακόμη και θρυλικός, Τσάρλι Κερκ είναι νεκρός», ανέφερε μέσω Truth Social. Πρόσθεσε μέσω του ίδιου ιστοτόπου του πως «διατάσσω όλες οι αμερικανικές σημαίες απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες ως το απόγευμα της Κυριακής».

"The Great, and even Legendary, Charlie Kirk, is dead. No one understood or had the Heart of the Youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by ALL, especially me, and now, he is no longer with us. Melania and my Sympathies go out to his… pic.twitter.com/aM8Pz3TKml — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

Στην άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, η Κάμαλα Χάρις, ατυχήσασα υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2023, «καταδίκασε» τον φόνο επιμένοντας πως «η πολιτική βία δεν έχει θέση στην Αμερική», κάτι που επανέλαβαν επίσης μορφές του δημοκρατικού κόμματος, από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ως τον προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα, από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ως τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς και τη βουλεύτρια Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Ο φόνος προστέθηκε στον ατελείωτο κατάλογο των επιθέσεων εναντίον πολιτικών προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ, που συμπεριλαμβάνει τις δυο απόπειρες κατά του προέδρου Τραμπ πέρυσι.