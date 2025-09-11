Σε ένα βίντεο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «γεμάτος θλίψη και οργή για την αποτρόπαια δολοφονία του Τσάρλι Κερκ».



«Ο Τσάρλι ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους και απόψε όλοι όσοι τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν είναι ενωμένοι στο σοκ και τον τρόμο. Ο Τσάρλι είναι ένας πατριώτης που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπόθεση της ανοιχτής συζήτησης και της χώρας που αγαπούσε τόσο πολύ, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.



«Είναι πρότυπο αλήθειας και ελευθερίας, και δεν υπήρξε ποτέ κανείς που να ήταν τόσο σεβαστός από τους νέους».



«Ο Τσάρλι ήταν επίσης ένας άνθρωπος με βαθιά, βαθιά πίστη. Και μας παρηγορεί η γνώση ότι τώρα βρίσκεται σε ειρήνη με τον Θεό στον ουρανό», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ζήτησε από τον Θεό να προστατεύσει τη σύζυγο και τα παιδιά του Κερκ «σε αυτή τη φοβερή ώρα θλίψης και πόνου».



«Αυτή είναι μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική», συνέχισε ο Τραμπ.

Είπε ότι η κυβέρνησή του θα «βρει όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την φρικαλεότητα και σε άλλες πολιτικές βιαιότητες».

Ο Τραμπ είπε ότι «η ριζοσπαστική αριστερή πολιτική βία έχει βλάψει πάρα πολλούς αθώους ανθρώπους». Ανέφερε την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του και τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, πέρυσι.

Ο Τραμπ έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις, κατηγορώντας τακτικά την «ριζοσπαστική αριστερά» για την επιδείνωση των πολιτικών διαιρέσεων στη χώρα, με τους επικριτές του να υποστηρίζουν ότι η ρητορική του έχει υποκινήσει βία εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων.