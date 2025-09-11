Πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ έστειλαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του Κερκ και εξέφρασαν την αποδοκιμασία τους για τη βία που περιβάλλει τον θάνατό του.



«Σήμερα, ένας νεαρός άνδρας δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ εξέφραζε τις πολιτικές του απόψεις», δήλωσε ο Τζορτζ Μπους, ο 43ος πρόεδρος της χώρας, σε δήλωση του στο BBC.



«Αυτό συνέβη σε ένα πανεπιστημιακό campus, όπου η ανοιχτή ανταλλαγή αντίθετων ιδεών θα έπρεπε να είναι ιερή. Η βία και η δηλητηριώδης ρητορική πρέπει να εξαλειφθούν από τον δημόσιο χώρο. Τα μέλη άλλων πολιτικών κομμάτων δεν είναι εχθροί μας, είναι συμπολίτες μας. Είθε ο Θεός να ευλογεί τον Τσάρλι Κερκ και την οικογένειά του, και είθε ο Θεός να οδηγήσει την Αμερική προς την ευγένεια».



Σε μια ανάρτηση στο X, ο προκάτοχος του Μπους, Μπιλ Κλίντον, δήλωσε ότι είναι «λυπημένος και εξοργισμένος από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ».



«Ελπίζω ότι όλοι θα κάνουμε μια σοβαρή ενδοσκόπηση και θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας να συμμετάσχουμε σε μια παθιασμένη, αλλά ειρηνική συζήτηση. Η Χίλαρι και εγώ προσευχόμαστε για την Έρικα, τα δύο μικρά παιδιά τους και την οικογένειά τους».

Ο διάδοχος του Μπους, Μπαράκ Ομπάμα, έγραψε επίσης στο X ότι αυτός και η σύζυγός του Μισέλ θα «προσευχηθούν για την οικογένεια του Τσάρλι απόψε».



«Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι κίνησε το άτομο που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, αλλά αυτού του είδους η απεχθής βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας», έγραψε.