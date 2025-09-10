Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Τσάρλι Κερκ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τετάρτης.

«Δεν υπάρχει χώρος στη χώρα μας για τέτοιου είδους βία», έγραψε. «Πρέπει να σταματήσει τώρα. Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για την οικογένεια και τους αγαπημένους του Τσάρλι Κερκ».

There is no place in our country for this kind of violence. It must end now. Jill and I are praying for Charlie Kirk’s family and loved ones. — Joe Biden (@JoeBiden) September 10, 2025

Ο 31χρονος ακτιβιστής και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ έπεσε νεκρός από πυροβολισμό που δέχτηκε σε εκδήλωσε στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα ενώ ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.