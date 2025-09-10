Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Τσάρλι Κερκ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τετάρτης.

«Δεν υπάρχει χώρος στη χώρα μας για τέτοιου είδους βία», έγραψε. «Πρέπει να σταματήσει τώρα. Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για την οικογένεια και τους αγαπημένους του Τσάρλι Κερκ».

Ο 31χρονος ακτιβιστής και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ έπεσε νεκρός από πυροβολισμό που δέχτηκε σε εκδήλωσε στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα ενώ ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.