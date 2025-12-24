Το CIES έφτιαξε τη λίστα με τους 100 καλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου που έχουν γεννηθεί από το 2006 κι έπειτα και η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον Χρήστο Μουζακίτη.

Τόσο ο εξτρέμ της Γκενκ όσο και ο χαφ του Ολυμπιακού πρωταγωνιστούν σε πολλά μεταγραφικά σενάρια καθώς έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων και το CIES… συμφωνεί με αυτό, καθώς τους συμπεριέλαβε στη λίστα με τους 100 καλύτερους του κόσμου κάτω των 20 ετών.

Συγκεκριμένα, ο Καρέτσας είναι στη 13η θέση και η χρηματιστηριακή αξία του, σύμφωνα με το CIES πάντα, είναι πάνω από 50 εκατ. ευρώ, ενώ ο Μουζακίτης είναι στην 26η και η χρηματιστηριακή αξία του εκτιμάται πάνω από 30 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το Νο1 της σχετικής λίστας, είναι ο Ολλανδός πλάγιος μπακ της Φέγενορντ, Τζιβάιρο Ριντ, με τους Τζεοβάνι Ουεντά (Σπόρτινγκ Λισαβόνας) και Καλέμπ Γιρενκί (Νόρτζελαντ) να ακολουθούν στη 2η και την 3η θέση αντίστοιχα.