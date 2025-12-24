Λίγες μέρες μετά την κατάθεσή του στον εισαγγελέα ως ύποπτος για υπόθεση που αφορά ναρκωτικά, ο Σαντετίν Σαράν, πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, συνελήφθη όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με ανακοίνωσή του.

Ο 61χρονος Τούρκος επιχειρηματίας βρέθηκε στο γραφείο του εισαγγελέα το περασμένο Σάββατο (20/12) καθώς είναι ύποπτος για υπόθεση ναρκωτικών, με τα ΜΜΕ της χώρας να αναφέρουν ότι κατηγορείται για παροχή ναρκωτικών ουσιών και για διευκόλυνση χρήσης τους.

Ο εισαγγελέας διέταξε τη λήψη δείγματος από τις τρίχες του και το αίμα του και σήμερα Τετάρτη (24/12) η Φενέρμπαχτσε έκανε γνωστό πως ο πρόεδρός της συνελήφθη, την ώρα που συνεχίζεται η έρευνα και για το μεγάλο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού που ξέσπασε στην Τουρκία.

Η ανακοίνωση της Φενέρ αναφέρει τα εξής…

«Ο πρόεδρός μας, Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη σήμερα το βράδυ από την Επαρχιακή Διοίκηση Χωροφυλακής από το Προεδρικό Γραφείο της Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Η εν λόγω έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η διαδικασία διεξάγεται στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, υπό την εξουσία και την ευθύνη των αρμόδιων αρχών.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο πρόεδρός μας θα ξεπεράσει αυτή τη διαδικασία με κοινή λογική και σθένος, όπως ακριβώς έχει κάνει μέχρι στιγμής. Το έργο που επιτελείται σύμφωνα με τα συμφέροντα του συλλόγου μας θα συνεχιστεί αδιάκοπα. Ο πρόεδρός μας θα αφήσει πίσω του αυτές τις δύσκολες στιγμές και θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα για τον σύλλογό μας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σεκίπ Μοστούρογλου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι δικηγόροι του συλλόγου μας και οι δικηγόροι του προέδρου μας, Σαντετίν Σαράν, συνοδεύουν τον πρόεδρό μας σε όλη αυτή τη διαδικασία. Με την παρούσα ενημερώνουμε το κοινό».