Στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου και παρέμεινε για περισσότερες από δύο ώρες, βρέθηκε ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, καθώς είναι ύποπτος για υπόθεση που αφορά ναρκωτικά.

Το τουρκικό ποδόσφαιρο έγινε άνω-κάτω το τελευταίο διάστημα λόγω του σκανδάλου παράνομου στοιχηματισμού στο οποίο εμπλέκονται περισσότεροι από 1.000 ποδοσφαιριστές και εκατοντάδες διαιτητές και τώρα έρχεται ακόμη ένα θέμα που προκαλεί θόρυβο.

Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε κατέθεσε για περισσότερες από δύο ώρες στον εισαγγελέα, μετά την έρευνα που έκανε η αστυνομία στο σπίτι του, καθώς είναι ύποπτος για υπόθεση ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το τουρκικό CNN, ο 61χρονος Σαντετίν Σαράν κατηγορείται για παροχή ναρκωτικών ουσιών και για διευκόλυνση χρήσης ναρκωτικών ουσιών, με τον εισαγγελέα να έχει διατάξει τη λήψη δείγματος τριχών και αίματος.