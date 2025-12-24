Η αεροπορική πίεση της Ουκρανίας στο εσωτερικό της Ρωσίας κλιμακώνεται αισθητά, με το Κίεβο να εξαπολύει ένα από τα μεγαλύτερα κύματα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη των τελευταίων μηνών. Οι ρωσικές αρχές βρέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού για περισσότερες από 17 ώρες, καθώς δεκάδες UAV κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα και κρίσιμες υποδομές στην ευρύτερη περιφέρεια.

Φωτιά σε εργοστάσιο και αναταραχή στις πτήσεις

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές στην περιφέρεια Τούλα, νότια της Μόσχας, η αντιαεροπορική άμυνα εξουδετέρωσε 12 drones. Ωστόσο, η πτώση των συντριμμιών δεν ήταν αναίμακτη για τις υποδομές, καθώς προκλήθηκε πυρκαγιά σε βιομηχανικό συγκρότημα. Ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Μιλιάεφ επιβεβαίωσε το περιστατικό μέσω Telegram, αποφεύγοντας όμως να δώσει λεπτομέρειες για το μέγεθος της καταστροφής.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα βρέθηκε αντιμέτωπη με 16 εναέριες απειλές, οι οποίες, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σεργκέι Σομπιάνιν, αναχαιτίστηκαν προτού προκαλέσουν τραυματισμούς. Η ένταση της επίθεσης ανάγκασε τη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία δύο κεντρικών αεροδρομίων της περιοχής, επηρεάζοντας το πρόγραμμα των πτήσεων για αρκετές ώρες.

Η απάντηση του Κιέβου και ο απολογισμός

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, σε μια σπάνια άμεση ανάληψη ευθύνης, ανακοίνωσαν πως οι στόχοι ήταν στρατηγικής σημασίας. Συγκεκριμένα, ανέφεραν πλήγματα σε εργοστάσιο παραγωγής συνθετικού καουτσούκ στην Τούλα, καθώς και σε βάση αποθήκευσης ναυτικών drones στην κατεχόμενη Κριμαία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, στην επίσημη ενημέρωσή του, έκανε λόγο για συνολικά 172 καταρρίψεις μέσα σε μία νύχτα. Σημειώνεται πως σχεδόν οι μισές από αυτές τις αναχαιτίσεις έλαβαν χώρα σε ρωσικά εδάφη που γειτνιάζουν με τη γραμμή του μετώπου.

Αυτή η τακτική της Ουκρανίας, να μεταφέρει τον πόλεμο βαθιά στη ρωσική επικράτεια, αποτελεί πλέον πάγια πρακτική αντιποίνων για τις συνεχείς επιθέσεις που δέχονται οι ουκρανικές πόλεις και το ενεργειακό δίκτυο της χώρας. Το Κίεβο εστιάζει πλέον συστηματικά στην αποδυνάμωση των στρατιωτικών και βιομηχανικών δυνατοτήτων της Μόσχας, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των drones ως το βασικό του όπλο μεγάλου βεληνεκούς.