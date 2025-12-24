Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της πτώσης αυτοκινήτου στο λιμάνι των Νέων Στύρων Ευβοίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία, με τη συνδρομή στελέχους του Λιμενικού που βρέθηκε στο σημείο, κατάφεραν να εξέλθουν εγκαίρως από το αυτοκίνητο και να φτάσουν με ασφάλεια στη στεριά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο evima.gr, το αυτοκίνητο που ήταν στο λιμάνι των Νέων Στύρων κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε μέσα στη θάλασσα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του eviaonline στο αμάξι επέβαιναν 4 άτομα εκ των οποίων δύο παιδιά.

Μόλις ένας άνδρας του λιμενικού είδε το ατύχημα έσπευσε να μπει στην θάλασσα να τους βοηθήσει. Εκείνος κατάφερε να τους βγάλει και όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ενώ αναμένεται διαδικασία ανέλκυσης του οχήματος.