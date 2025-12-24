Τραγωδία συγκλόνισε την περιοχή της Χαλκιδικής την παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς ένα 7χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο 7χρονος σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με ΙΧ φορτηγό, που οδηγούσε 59χρονος στο 55ο χιλιόμετρο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού.

Όπως έγινε γνωστό, τραυματίστηκαν η 45χρονη οδηγός και ο 43χρονος επιβάτης του αυτοκινήτου, γονείς του 7χρονου.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.