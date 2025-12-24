Τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα στην περιοχή του Αλίμου το βράδυ της Τρίτης όταν ένα όχημα έπεσε σε κατάστημα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας γυναίκας.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν 31χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, υπό άγνωστες μέχρι στιγμές συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε είσοδο καταστήματος. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά μία υπάλληλος του καταστήματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.