Σήμερα, 24 Δεκεμβρίου, η Αττική και μεγάλο μέρος της χώρας βρέθηκαν εν μέσω σφοδρής αλλαγής του καιρού, με την καταρρακτώδη βροχή να ξεπερνά τους 80 τόνους νερού ανά στρέμμα – ποσότητα που αντιστοιχεί σε βροχόπτωση ενάμιση μήνα και έπεσε μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Οι περιοχές κοντά στον Υμηττό, όπως η Δάφνη, ο Βύρωνας και ο Άλιμος, δέχθηκαν τον μεγαλύτερο όγκο νερού, καταγράφοντας τα υψηλότερα επίπεδα βροχόπτωσης σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Αττική, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Δάφνη Αττικής με 78 mm. Ακολουθούν, ο ‘Αλιμος με 77mm και ο Βύρωνας Αττικής με 75.4, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο κέντρο της Αθήνας σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr πλησίασαν τα 60mm (58.8 mm).

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, με εξαίρεση τα νότια τμήματα της Αττικής, στην υπόλοιπη Αττική σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη. Ειδικότερα στο Γκάζι καταγράφηκαν 59mm βροχής.

Η ένταση των φαινομένων προκάλεσε σοβαρά προβλήματα: δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, όπως στον Άγιο Δημήτριο όπου μοτοσικλετιστής έπεσε στα ορμητικά νερά, υπόγεια πλημμύρισαν, ενώ αρκετές περιοχές αντιμετώπισαν διακοπές ηλεκτροδότησης και κυκλοφοριακό χάος.

Οι μετεωρολόγοι εφιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς βροχές και τοπικές καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως αργά το βράδυ στην Αττική, τη Δυτική Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Αναφορικά με την εξέλιξη της κακοκαιρίας, τα ισχυρότερα φαινόμενα θα περιοριστούν ανήμερα Χριστουγέννων κυρίως στα βόρεια και στο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται βελτίωση με διαστήματα ηλιοφάνειας και ήπιες θερμοκρασίες, φτάνοντας έως 17°C στην Αττική, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικόλ Ζιακοπούλου.

Ωστόσο, από Παρασκευή και μετά αλλάζει το σκηνικό: ισχυροί βοριάδες έως 7 μποφόρ, πτώση θερμοκρασίας και πιο χειμωνιάτικες συνθήκες έως Πρωτοχρονιά, με πιθανότητα τοπικών φαινομένων και χιονοπτώσεων.

Ποτάμια οι δρόμοι

Κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας μετατράπηκαν σε ποτάμια μέσα σε μερικά λεπτά, με τη στάθμη του νερού να έχει ανέβει σημαντικά.

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της κακοκαιρίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Γούβα στο Παγκράτι όπου κλήθηκε η Πυροσβεστική λόγω φουσκωμένων νερών οου είχαν συνέπεια να κολλήσουν αυτοκίνητα. Στη ευρύτερη περιοχή (Βύρωνα, Παγκράτι, Νέο Κόσμο) καταγράφονται και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Την ίδια ώρα, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, οι οδηγοί ταλαιπωρούνται από τη μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση παράλληλα με τα έντονα κεραυνικά επεισόδια και τον μεγάλο όγκο νερού από τη σφοδρή καταιγίδα.

Σημαντική αύξηση στη στάθμη και τη ροή του Ιλισού προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας, με διαδοχικές, σφοδρές βροχές να πλήττουν από το πρωί, μέχρι και τις 18:00, πολλές περιοχές της Αθήνας.

Οι εικόνες του βίντεο είναι από το ύψος της περιοχής του Μοσχάτου, κοντά στον ΗΣΑΠ, όπου νωρίτερα καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα στους δρόμους πέριξ του σταθμού.