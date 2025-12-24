Με νίκη μπήκε η Ακτή Ελεφαντοστού στο φετινό Κόπα Άφρικα, καθώς με γκολ του Ντιακό επικράτησε της Μοζαμβίκης με 1-0 για την 1η αγωνιστική του 6ου ομίλου.

Η κάτοχος του τίτλου είναι και πάλι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και άρχισε με νίκη τις υποχρεώσεις της, έχοντας απέναντί της τη Μοζαμβίκη.

Οι Ιβοριανοί ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και δημιούργησαν τις ευκαιρίες για να πάρουν ένα εύκολο τρίποντο με ευρύ σκορ, δεν ήταν εύστοχοι όμως και επικράτησαν μόνο με 1-0.

Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι μπήκε στο 49ο λεπτό της αναμέτρησης με το ωραίο πλασέ του Ντιαλό και η προσοχή στρέφεται πλέον στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, ανάμεσα σε Καμερούν και Γκαμπόν.